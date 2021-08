Netflix: La película con 4 premios Oscar que está en la plataforma y que tienes que ver al menos una vez

Una de las cintas que más han llamado la atención en fechas recientes ya se encuentra en el catálogo de Netflix y es necesario que al menos una vez en la vida la veas. Se trata de una producción de 2019 que arrasó con los premios en la ceremonia número 92 de la entrega de la estatuilla.

Se trata de Parásitos, la cinta coreana dirigida por Bong Joon-ho que atrapó las miradas del mundo entero y se sirvió para varias mesas de debate por el tema de la diferencia de clases que plantea la historia y sobre todo por la forma en la que se abordó, ya que por un momento la película tiene tintes de comedia, para terminar siendo un drama crudo y doloroso.

Premios Oscar

En la entrega que se llevó a cabo el 9 de febrero de 2020, Parásitos estuvo nominada en seis categorías de los Premios Oscar de los cuales se llevó cuatro: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guion Original y Mejor Película Extranjera. En esta ocasión hizo historia al convertirse en la primera producción de habla no inglesa en alcanzar la estatuilla a Mejor Película.

Logró recaudar en todo el mundo 128 millones de dólares en la taquilla y desde su estreno en el Festival de Cannes, en mayo de 2019, los críticos halagaron la forma en la que Joon-ho llevó la trama. Además del Oscar, también arrasó en los BAFTA y los Globos de Oro.

La historia

Es la vida de dos familias de diversas clases que tienen que convivir en la misma ciudad, ante la carencia de oportunidades las condiciones que enfrentan son totalmente desconocidas entre unos y otros, no es una guerra de ricos y pobres, como se ha abordado esta situación en algunas otras producciones, sino una guerra de conciencias, que es lo que la hace sumamente atractiva y digna de entrar en la lista de esas películas que hay que ver al menos una vez en la vida.

No es para nada una cinta palomera, pero eso no quiere decir que no te la vas a pasar bien viéndola, se disfruta y se sufre.