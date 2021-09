Horóscopos: Estos SIGNOS deben apostar al TRABAJO y NO al AMOR el miércoles 1 de septiembre

Aries (21 marzo-20 abril)

Aries, no es bueno alejarte del grupo, es probable que sientas que las personas no te entienden, pero debemos seguir a la manada, sin perder nuestra esencia claro está, pero con la convicción de que a veces es importante que nos dejemos llevar por las decisiones de otros, no siempre podremos hacer todo lo que queramos.

No tengas desconsideración con aquellos que te quieren y que se preocupan por tu vida, podrías terminar perdiendo gente muy valiosa para ti. Una forma buena de sentirte mejor por las mañanas es consumir frutas y cereales libres de azúcar.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tauro, consume muchas más vitaminas en tu alimentación, cambia de alimentos para obtener todo lo que tu cuerpo necesita. Paciencia con la persona que tienes al lado, es probable que no esté pasando por un buen momento, no sabes si esto será algo que dure poco tiempo o largo tiempo, pero lo que si debes intentar es darle la mayor compañía y apoyo posible.

No siempre puedes confiar en todo el mundo y eso lo sabes bien, pero has estado compartiendo tus cosas personales con todos y hay gente se ha enterado de detalles importantes de tu vida, no dejes que esto continúe.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Callar todo no siempre es bueno, muchas veces debemos hacerlo para evitar sufrimiento a otras personas, especialmente a aquellos que nos importan, pero este día debes atreverte a decir lo que sientes o lo que piensas.

Seguir nuestra intuición a veces trae problemas, no por errar y si porque nos arrepentimos de hacerlo, pero esto es algo que todos deberían cambiar, ya que no deberían haber arrepentimientos, la intuición siempre traerá lo que necesitamos si verdad le escuchamos, es solo que muchas veces lo que estamos requiriendo es una buena caída y una lección luego de ello.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Cáncer, el amor no siempre estará a tus pies, esfuérzate por ver a esa persona que tanto te interesa, no le dejes hacer todo el trabajo, haz también tu parte. Tu alma necesita curarse y le estás dejando de lado, necesitas tomar un curso de meditación o una terapia que te ayude a curar tu corazón y tu interior de experiencias malas que has vivido en el pasado.

No es tiempo para que los miedos invadan tu vida, es necesario que vuelvas a tomar la opción de hacer transformaciones positivas dentro de tu camino y eso lo verás siempre que puedas abrir bien los ojos frente a lo que se presenta en tu vida.

Leo (23 julio-22 agosto)

Un momento muy sincero entre tú y una persona del pasado podría ocurrir el día de hoy, será algo que ambos esperan hace tiempo y que tiene que ver con decir verdades que aún no habían tenido la oportunidad de revelar, deja la rabia que te puede provocar esto, ya sucedió, no puedes cambiar los hechos.

Comienzas a tener segundos pensamientos con respecto a una decisión que tomaste en el pasado y que ahora puede estar pasándote la cuenta o haciéndote dudar sobre si fue la correcta o no. No es bueno que generes aprehensiones con cosas que no son necesarias aún para ti.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Si la persona que tienes a tu lado comienza a tener dudas, es probable que sea porque ha experimentado dolores en su pasado que aún no ha resuelto, tienes que preguntar si esto es algo que logrará superar o no, si no es así, considera poner una pausa al avance de la relación que están formando.

Virgo, el amor necesita ser explorado, quizá la persona que te interesa no quiera formar algo serio aún, no dejes que esto te derrote, necesitas encontrar formas de conquistarle. Trabaja la paciencia con las personas que tienes a tu lado, es probable que algunos te saquen un poco de quicio, pero no puedes reaccionar mal ante sus errores.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Es probable que hayas terminado una relación hace algún tiempo y te queda algo dentro, como una mal sabor de boca aún, por lo que es bueno que si estás en esta situación logres olvidar lo que sucedió y comiences a mirar lo que tienes en este momento, la persona que tuviste ya se fue y es probable que eso no vuelva a suceder.

Si estás en una relación estable y saludable, no dejes que antiguas rencillas resurjan el día de hoy, deja ir estos episodios que estuvieron a punto de separarles. No dejes que te invada la sensación de temor frente a una persona que estás conociendo ahora y que no se está mostrando con tanto interés en ti como tú en ella, debes tener la capacidad de intentar nuevamente.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

No hagas sociedades ni tampoco formes un negocio el día de hoy, no es un buen día para esto, es mejor que lo dejes para otro día, si aun así necesitas firmar algo, debes hacerlo con confianza y fuerza de que todo saldrá bien. Tener paciencia para realizar tus tareas es de suma necesidad el día de hoy, no dejes que la ansiedad te pase la cuenta y te haga cometer errores en tu trabajo.

Siempre es difícil la etapa de los estudios, ya que muchas veces vivimos desilusiones, derrotas, cambios repentinos, entre otros, lo importante es nunca estas con la frente agachas en esta etapa de la vida, si estás en ella, hoy tendrás una jornada un tanto complicada, pero que podrás sortear con facilidad si te lo propones.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Es momento de soltar las ataduras al pasado y comenzar un nuevo camino, tienes mucho en tu cabeza y muchos remordimientos con respecto a lo que te ha sucedido en la vida, no siempre serás capaz de darle solución a todo y mucho menos a cosas que ya no están bajo tu control.

En la noche podrías tener una reunión de amigos, dentro de la cual podría aparecer una persona nueva que tomará interés en ti, la alegría del asunto es que también te parecerá alguien bueno para conocer, disfruta. No dejes que otros decidan por ti en el trabajo, si tienes que estar a merced de un jefe.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Es importante que te tomes el tiempo para disfrutar más de la vida, volver a sonreír es algo fundamental, te ayuda a tener mejor relación con los demás y a verte de mejor manera para las personas que pueden servir de mucha ayuda en tu camino, una sonrisa abre muchas más puertas que una cara amarga.

No es un buen día para realizar grandes cambios en tu vida ni tampoco para tomar decisiones de riesgo de las cuales después puedas arrepentirte, comienza a tomar opciones más seguras por ahora, no dejes tu trabajo por una oferta nueva que pueda llegarte, podría ser algo que no durará mucho tiempo y terminarás perdiendo.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Cambie tu dieta, no consumas demasiadas grasas saturadas, deja las frituras. No dejes que alguien te engañe el día de hoy, es probable que quieran mentirte o aprovecharse de ti de alguna forma, debes estar más atento a las cosas el día de hoy.

No decidas todas las cosas por la persona que tienes a tu lado, es probable que estés dejando que el otro se sienta poco útil y que no sienta que tiene mucho que decidir en la relación y en su vida, recuerda que amar no significa poseer y es probable que tengas que pedir disculpas por esto más adelante, dale la libertad que necesita la persona que amas.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

No dejes que se vaya la oportunidad de amar, debes siempre verte paciente con la persona que estás conociendo recién, no le hagas perder el interés en ti. Si estás conociendo a alguien hace poco, no apresures las cosas, todo se dará a su debido tiempo.

No tientes al destino cayendo en tentaciones con terceras personas, podrías perder a la persona amada y será un momento muy doloroso, habla con tu pareja y habla con sinceridad si es que estás pensando en otras personas. Si estás en una relación, debes pasar más tiempo con la persona amada, le estás dejando de lado sin razón aparente.

Frase del día: "El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito" - Albert Schweitzer