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Cuestionario de Proust: Alonso Miranda, historiador y director del Museo Soumaya

Para entender las ideas más peligrosas, debemos primero comprender y desenterrar qué nos mueve como seres humanos. Lea, diviértase, y ¿por qué no? Conózcase a usted mismo

PROMOTOR CULTURAL. Foto: Óscar Rubén Coss. Cortesía de Alfonso Miranda Márquez.
Escrito en TENDENCIAS el

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: LA MEMORIA.

2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: SER DE BATERÍAS RECARGABLES.

3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: INTELIGENCIA.

4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: INTELIGENCIA.

5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: CARPE DIEM E HÍGADO SANO.

6. TU PRINCIPAL CULPA: NO TENERLAS.

7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: TENER LA RAZÓN.

8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: UNA TERTULIA.

9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?
LA MEGALOMANÍA.

10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS? OTRE.

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? EN EQUILIBRIO.

12. ¿TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS? NO TENGO NADA FAVORITO, PERO SI ME FUERZAN, MEZCAL TEPEXTATE, TACOS (VEGANOS) Y CHOCOLATES.

13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: AZUL KLEIN Y LAS FLORES
PINTADAS.

14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: ¡UF!… SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, JUAN RULFO, VICTOR HUGO, ELENA GARRO, UMBERTO ECO, MARGO GLANTZ, VIRGINIE DESPENTES… TANTAS, TANTOS…

15. TUS POETAS FAVORITOS: NEZAHUALCÓYOTL, CHARLES
BAUDELAIRE, XAVIER VILLAURRUTIA, ARTHUR RIMBAUD,
CONSTANTINO CAVAFIS, JOSÉ GOROSTIZA, ANNA AJMÁTOVA…

16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: ASTERIX, FRAY GUILLERMO
DE BASKERVILLE, LUPIN, LOKI.

17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: MAFALDA, LA MUJER
BIÓNICA, GATÚBELA, BLANCHE DUBOIS.

18. TU COMPOSITOR FAVORITO: GASPAR FERNÁNDEZ, RICHARD WAGNER, ANTONÍN DVORÁK, JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ, DEVENDRA BANHART.

19. TU PINTOR FAVORITO: IMPOSIBLE ELEGIRLAS, ELEGIRLOS… SE AVECINAN EN UNA AVALANCHA DE COLORES Y FORMAS.

20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, SIMÓN BOLÍVAR, HARVEY MILK…

21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: HIPATIA DE ALEJANDRÍA, MALALA YOUSAFZAI, GRETA THUNBERG…

22. TUS NOMBRES FAVORITOS: ARCHIVALDO, SANTIAGO.

23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: UNA PLANTA DE PLÁSTICO.

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? VICTORIANO HUERTA Y ALGÚN POLÍTICO CONTEMPORÁNEO.

25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: NINGUNO.

26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: EL VOTO FEMENINO.

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO, BAILAR.

28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: MELANCÓLICO.

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? PARA LOS EXCESOS.

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? SÚBITAMENTE.

31. TU LEMA FAVORITO: “BELLEZA ES CARÁCTER, VERDAD Y FUERZA INTERIOR”, AUGUSTE RODIN.

PAL

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