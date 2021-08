Arte emergente: Raúl Bucio, Ciudad de México, 1993

Artista visual graduado de la licenciatura en Artes Visuales por La Esmeralda, participó en un intercambio académico en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de Lyon, Francia. Fue acreedor de la beca otorgada por el Programa Jóvenes Creadores en la categoría de Pintura (2013-2014) del FONCA.

Su obra se centra en la fotografía de la arquitectura y la traza urbana como medio para analizar las construcciones humanas en diversas latitudes; sus principales referencias son las construcciones visuales de los fotógrafos Bernd e Hilla Becher, Andreas Gursky y Cándida Höffer. Actualmente continúa con su proyecto de fotografía de paisaje urbano titulado Diálogo entre ciudades, que surge de la necesidad de desarrollar un registro a manera de bitácora visual de diferentes países que ha visitado como Alemania, Estados Unidos, España, Honduras, México y París. En ellos, el artista visibiliza los diversos estilos arquitectónicos, las similitudes y las divergencias del paisaje.

¿Qué retos tienes en este momento como artista?

Estoy trabajando un proyecto para el Sistema Nacional de Creadores de Arte y preparo una exposición individual en la Ciudad de México, pero más allá de los retos profesionales tengo interés por explorar nuevos horizontes a nivel conceptual, así como en expandir mi producción a otros medios como la instalación.

¿Cómo deseas que el público se acerque a tu obra?

En mi obra muestro algunos gestos y no necesariamente tengo una posición crítica o un juicio sobre ellos, simplemente pretendo que el público tenga su propia interpretación y pueda generar varias lecturas. Por ejemplo, en mi pieza 20 pesos is one dollar, parece un título cómico que puede interpretarse por cada espectador a partir de temas tan diversos como la economía.

¿Cómo defines lo que haces?

En todo mi trabajo hay una búsqueda, un anhelo, y todo el tiempo está en constante transformación. Recurro a temas como el horizonte o la frontera, líneas imaginarias que tomo cómo inspiración para generar diferentes discursos a través de la arquitectura y los asentamientos urbanos.

