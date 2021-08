Estudiante pide respeto para Andra tras burlas en redes por no llamarla compañere

Después de que el video de Andra exigiendo ser nombrada como persona no binaria se volviera viral, la controversia y las opiniones al respecto por parte de la comunidad internauta se difundieron a través de plataformas digitales durante los últimos días. En las primeras imágenes se observa una sala de reuniones virtual en la que participaban más de 100 estudiantes, entre quienes se encontraban Andra y Max.

De acuerdo con la grabación, el conflicto se originó a partir de que Max se dirigió a Andra como "compañera", aún cuando a un lado de su nombre aparecía el pronombre "elle", utilizado para hacer referencia a las personas que no se identifican como hombres o mujeres. Ante la agresión de Max, Andra optó por aclararle que la manera correcta de nombrarle era "compañere". Sin embargo, la molestia expresada en su voz también estuvo acompañada de lágrimas, lo que no pasó desapercibido.

"Soy tu compañere"

Ante la confusión por parte de Max, le estudiante expresó con una voz entrecortada que no se identificaba como una mujer, por lo que prefería el uso de los pronombres neutros y el uso de la "e". Luego de esto, Andra apagó su micrófono y su cámara. Acto seguido, Max se disculpó: "Perdón, una disculpa, ¿compañere?". El video del momento fue compartido por Luis Hernández, quien también forma parte de la clase nacional a la que pertenecen Max y Andra.

Luego de que el momento se difundiera en redes sociales, Max Carvajal optó por compartir un video en su cuenta de TikTok en donde aclaraba la situación y brindaba el contexto necesario para que la población entendiera lo que había ocurrido. El estudiante del Tecnológico de Monterrey, además de externar una disculpa hacia le estudiante agredide, solicitó que las personas dejen de atacarle.

Max Carvajal aclaró lo que realmente ocurrió. Foto: TikTok @max_carvajalh

¿Qué ocurrió?

Max Carvajal aclaró que todo ocurrió el pasado lunes, cuando en un aula virtual con más de 140 estudiantes se desató una discusión respecto a la prórroga sobre una tarea. Tras 20 minutos de discusión, Max decidió intervenir para tratar de solucionar el conflicto. Según su testimonio, entre todo lo que dijo, retomó el comentario realizado por Andra, pero refiriéndose a elle como "compañera".

Con el objetivo de eliminar cualquier tipo de enemistad entre él y Andra, Max aseguró que sus acciones no fueron con intenciones de ofenderle ni de hacerle sentir mal y, ante su desconocimiento en temas de inclusión e identidad de género, su respuesta fue instintiva, pues no supo de qué otra manera proceder: "Traté de hacerlo lo mejor que pude", aseguró.

Pide respeto para su compañere

Finalmente, Max solicitó de manera pública que frenara el acoso hacia Andra en redes sociales, pues muchas personas están comentando cosas bastante agresivas en Instagram, Facebook y TikTok. Aunque aceptó que su reacción fue inesperada, aseguró que esa no es razón para atacarle y violentarle de diferentes maneras. El estudiante solicitó respeto para las formas en las que piensan todas las personas, aunque eso no concuerde con la ideología particular.