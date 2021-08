Milk Crate Challenge: el peligroso reto viral de TikTok que está dejando muchos huesos rotos

Abres tu aplicación de TikTok y te encuentras con un nuevo reto viral, observas a los jóvenes subir una pirámide hecha con cajas de plástico y no te explicas por qué les gusta tanto poner en riesgo su vida por likes o corazones. Muchos de ellos logran terminar lo que parece un divertido desafío, pero muchos otros caen sobre las propias cajas, exponiéndose a un moretón en el mejor de los casos, en el peor, a un hueso roto.

De eso se trata el Milk Crate Challenge, cada vez más popular entre los jóvenes en Estados Unidos: de apilar estos contenedores hasta formar una pirámide y subir hasta la cima. Esa no es la parte complicada del reto, lo difícil es bajarla sin caer o evitar que las cajas de leche tambaleen y hagan quedar en ridículo al valiente desafiante.

Circulan ya muchos videos que dan muestra de este reto, populr sobre todo en TikTok, la app por excelencia para grabaciones cortas que tienen potencial de volverse virales. La adrenalina que las personas sienten al tratar de cumplir este tipo de retos que van directo a las redes sociales quizá no los hace dimensionar que su vida está en peligro.

Los peligros de los retos virales

Ésto no es algo nuevo. Desde antes se había advertido lo peligrosos que pueden ser estos retos virales como el Ice Bucket Challenge que te exponía a una descompensación en la temperatura corporal al momento de dejarte caer una cubetada de hielos, o incluso el Blackout Challenge, que causó severos daños en la salud de las personas que querían experimentar lo que se sentía ser asfixiado con un objeto alrededor del cuello.

Y en el caso del Milk Crate Change los riesgos no son menores. Los más afortunados pueden concluirlo sin problemas, pero son los menos. Quienes han decidido subir esa pirámide de finas cajas de plástico saben que en el momento en que éstas comienzan a tambalear, la caída ya es inminente. Y no importa tanto si caes desde la cima o mientras estás subiendo o bajando, los daños pueden ir desde un simple moretón, hasta huesos zafados o rotos que sólo pueden componerse con cirugía, la cual muchas veces no es costeada por los seguros, advierten especialistas.

En Twitter circula un hilo en el que una mujer de Nueva York relata cómo vio a uno de sus vecinos negociando con un establecimiento para que por favor le vendiera sus cajas de leche. En un segundo tuit se aprecia la pirámide (mal) hecha con los contenedores de plástico y un joven que comienza a subirla. El tercer tuit resumen todo lo que se ha explicado aquí: "se acabó el Crate Chalenge", se lee en la publicación que acompaña la fotografía de una ambulancia en el sitio.

Incluso la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), oficina del gobierno de Estados Unidos que regula alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y derivados sanguíneos, respondió a un tuit del conductor de televisión Conan O'Brien, quién pidió su opinión respecto del Milk Crate Challenge, desafió sobre el que ironizó en su programa.

Al respecto, la entidad gubernamente fue clara en su respuesta: "Aunque regulamos la leche, no podemos recomendarte que lo pruebes (el reto). ¿Por qué mejor no disfrutar de un buen vaso y devolver todas esas cajas a la tienda?", tuiteó la FDA.

Con información de CNET y The Washington Post