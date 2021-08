VIDEO VIRAL: Joven pierde su celular con su tesis tras intentar robar una casa ¿Karma instantáneo?

Bien lo dice el famoso refrán “al que obra mal, mal le va”, misma frase que bien podría describir con precisión lo que vivió este joven en Perú, luego de que tras intentar ingresar a una casa para robar y quedara atorado en el tragaluz de su víctima siendo descubierto más tarde.

Pero esa no fue la mayor de sus tragedias, pues el sujeto identificado como Pedro Pacheco, señaló haber sido despojado de su celular por el dueño de la propiedad, dispositivo en el que presuntamente tenía su tesis, por lo que acusó al propietario de la casa que invadía de haberle robado su dispositivo.

La singular historia rápidamente se volvió viral tras ser difundida por diversos medios locales, donde se informó que el joven de nombre, Pedro Pacheco, intentó robar una casa pero quedó atorado en el tragaluz de la propiedad cambiando todo de repente.

¿Qué fue lo que sucedió?

Según contaron los medios de Perú, luego de ingresar a la casa para hurtar varios aparatos electrónicos y equipo de cómputo, el joven asaltante habría quedado atorado en su intento de huida, por lo que tras horas intentando escapar fue descubierto por el propietario del lugar.

Lejos de reaccionar violentamente, tras descubrir al asaltante atorado en su casa, el dueño lo ayudó a restaurarlo, pero luego llamó a las autoridades para entregar al asaltante. Al llegar al lugar de los hechos, los policías grabaron lo ocurrido.

Si bien más de uno creyó que tras ser detenido la historia terminaría, se supo que no fue así, debido a que el presunto asaltante acusó a su víctima de haberle robado su celular donde tenía su tesis. “Mi teléfono, yo tenía mi teléfono en el bolsillo y ya no está cuando me ha sacado”.

“Yo asumo todo lo que quieras, pero, por favor, ahí está mi tesis”, solicitó el joven, a lo que el propietario reviró diciendo que él lo había ayudado a salir a pesar de que lo robó, por lo que para qué necesitaría su celular.

Sin celular, tesis ni botín, Pedro Pacheco fue trasladado a la comisaría donde enfrentará un proceso legal tras invadir propiedad privada e intentar robar.