Tendencias: Mirley Cauich

Nací en un entorno familiar, rodeada de música. Mi padre fue un diseñador de ropa, cantante de afición, bailarín, carpintero, pintor, brotaba arte por sus poros. Crecí escuchando una diversidad de géneros musicales y de artistas.

Desde muy pequeña me llamó la atención crear mi propio estilo con base a mis vivencias; fue una terapia para poder expresar las cosas que no podía decir con palabras, la música y la historia que no existía y que yo quería escuchar, así descubrí la composición como mi forma particular de expresión.

Una noche, en la recuperación de una operación, encontré el tiempo para escuchar a mi espíritu y dejarlo salir; tenia a la mano una guitarra regalo de mi madre y un diario que estaba escribiendo, aunado a una decepción amorosa; uniendo todos estos elementos nació mi primer canción; sin esperar que se convirtiera en mi primer éxito llegando a colocarse como tema principal de la telenovela Amor en Custodia con el tema “Si no estás conmigo”. He llegado a ser compositora de oficio, colocando temas de diferentes géneros como el reggaetón, hasta temas de música folklórica; para Lila Downs “Suelo Bendito”, así como una colaboración con Armando Manzanero.

Mirley Cauich. Becaria María Grever para composición de música popular del Auditorio Nacional. Foto: Especial

Me gusta hablar de manera honesta sobre lo que pasa en mi vida y sobre las cosas de mi entorno; sólo busco retratar las vivencias de los demás que me parecen relevantes, pero entretenidas sin perder su toque comercial con recursos de repetición y melodías digeribles y memorables; así como también, en el caso de la musica folklórica, rescatar las lenguas de nuestro país y las creencias de nuestra cultura prehispánica.

La música actual está relacionada con la apertura a la información, cada vez hay menos censura; considero que es una influencia directa, incluso en nuestra forma de relacionarnos.

El streaming y las nuevas tecnologías nos lleva a ser directos; así como también dicha apertura nos vuelve más competitivos y versátiles en la creación de nueva música, pero también nos abre la puerta al trabajo colaborativo.

La tendencia de la música la creamos nosotros mismos, también considero que nuestro país es baladista; un género que nunca muere a pesar de las tendencias (urbano, reggaetón, funk), pero que se puede combinar para crear otros géneros; creo que es la época de la fusión y la colaboración es hacia donde considero van dirigidas las nuevas influencias musicales.

Por Mirley Cauich

