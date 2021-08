Cadenero niega la entrada a un bar a un joven por usar maquillaje y aretes | VIDEO

En redes sociales ha causado gran indignación el caso de Diego de 24 años que denunció discriminación por parte de un guardia de seguridad en un bar, quien le negó la entrada debido a que el joven usaba maquillaje y aretes.

Los hechos sucedieron en la ciudad de Bahía Blanca, en Argentina, donde el joven habría acudido a un bar para pasar un tiempo con sus amigos; sin embargo, la llegar al lugar el "cadenero" lo habría mirado de manera despectiva y le negó el acceso: “No puedes entrar, para la próxima maquíllate menos”.

Diego relató entre lágrimas lo sucedido a través de sus redes sociales: “Quería contarles que el día de hoy no me dejaron pasar a 'Barone' en Bahía Blanca, por el maquillaje que tenía. De hecho, me pidieron que la próxima me maquille menos”.

El joven lamentó que casos como el suyo sigan pasando: “ Es una actitud que, para este siglo, no va. Me parece discriminatorio y me parece una mierda básicamente. Perdón, pero no puedo evitar llorar. Nada, quisiera que se sepa que todavía existe la discriminación. Existe y está todos los días acá”.

Bar responde a acusaciones

Tras el video compartido por Diego y que se hiciera viral en redes sociales, el dueño del bar habló sobre lo sucedido y dio su versión de los hechos indicando que pudo haberse malinterpretado lo que pasó esa noche y dijo haber llamado al joven para pedirle una disculpa.

“Lo que puede haber sucedido es que no lo hayan dejado entrar, pero por un tema de aforo, es decir, de la capacidad del local. En la entrada siempre hay dos o tres personas. La recepcionista, uno de seguridad y uno de los chicos del personal”, dijo el dueño del establecimiento.

Diego no dudó en responder y aseguró que el guardia de seguridad se había negado a anotarlos en la lista para poder entrar al lugar una vez que salieran algunas personas, la situación fue incómoda para él y sus amigos que decidieron retirarse del bar.