Youtuber entrega a su mamá en el altar a su esposa y dedica emotivo mensaje | VIDEO

El youtuber Sebastián Villalobos compartió en sus redes sociales un mensaje dedicado a su mamá, a quien entregó en el altar para que se casara con su ahora esposa, algo que fue aplaudido por internautas y los fans del influencer.

A través de sus redes sociales compartió un emotivo video en el que detalla cómo fue que le pidieron matrimonio a su mamá, su ahora esposa, con una sorpresa que estuvo acompañada de algunas palabras del youtuber.

Te puede interesar: ¿Juanpa Zurita y Mario Ruiz se BESARON durante un reto? Esta es la PRUEBA | VIDEO

Sebastián Villalobos relató que tras haber sido testigo y cómplice del día en que le pidieron matrimonio a su madre, fue ella quien le pidió que fuera su padrino y una de las tareas que tenía era acompañarla al altar.

El joven originario de Colombia relató en ocasiones anteriores que fue criado por su madre y su abuela, al ser cuestionado sobre su sentir por la boda él aseguró sentirse feliz y le deseó lo mejor a su mamá en su matrimonio.

“¡Qué viva el amor libre!”

El youtuber de 25 años de edad compartió una fotografía en Instagram con su madre vestida de novia, misma que acompañó con tiernas palabras dedicadas tanto a ella como a su ahora esposa y que fueron aplaudidas por sus seguidores.

“Ayer no solamente se casó mi mamá, se casó la persona que me enseñó qué es amar, se casó mi mejor amiga, se casó mi compañera de vida, se casó mi maestra”, dijo Villalobos quien aprovechó para hablar más sobre su infancia en sus palabras: “Se casó la mujer que muchas veces se sacó el pan de la boca para que yo me lo comiera; se casó la mujer que a los 17 años el mundo se le cayó encima y ella lo sostuvo con una mano, porque en la otra me tenía a mí”.

Te puede interesar: Youtuber en Colombia se tatua el rostro de Luisito Comunica

“Ella cree que yo soy el más feliz de que se case porque ya no la voy a tener en casa jodiéndome la vida, pero lo que no sabe es que yo soy el más feliz, pero de saber que una mujer que representa en todos los sentidos la palabra amor, encontró su amor”, finalizó.

El video y las imágenes, así como las emotivas palabras, fueron motivo para que Sebastián Villalobos recibiera felicitaciones por parte de sus seguidores, pues además del matrimonio de su mamá destacaron el apoyo que le ha brindado para llegar al altar.