Lujosa firma española vende suéter con hoyos en MILES de pesos; redes se descosen en burlas

No es la primera vez que una marca de alta gama a la que no es tan fácil acceder, elabore una prenda que imaginó que sería un éxito por su originalidad y estilo, se venda en miles dólares; sin embargo, al no tener una de características principales que es que esté en buen estado, desata las burlas en redes sociales, como lo fue un suéter viejo y con hoyos de una lujosa firma española.

Así es, la firma de moda Balenciaga, lanzó a la venta un suéter "destruido" con hoyos en casi toda prenda por mil 150 euros, que equivalen a casi 27 mil pesos, lo prenda que hizo que las redes se descosieran en críticas y burlas, en el que muchos catalogaron al ejemplar el inicio de la "temporada para zombies".

Suéter desgastado valuado en miles de pesos Foto: Balenciaga

¿De qué está hecho?

Tal como lo muestra la página oficial de la reconocida marca, se trata de un jersey, nombre que le dan los españoles a un suéter, hecho 100 por ciento de lana virgen y hecho en Italia, cuyo valor les pareció ridículo a los internautas, ya que se trataría de una prenda que según el sitio oficial, está "desgastada y sobredimensionada".

Suéter viejo y con hoyos valuado en miles de pesos Foto: Balenciaga

Cabe destacar que esta prenda se muestra decolorada y con varios agujeros en todas partes, característica principal que la hace ver especial y por supuesto que se venda en hasta mil 360 dólares.

No conforme con presentar una prenda con hoyos, la reconocida firma ha presentado y puesto a la venta tres suéteres de estilo "destruido" y con agujeros en su ejemplar a través de su sitio oficial.

Foto: Balenciaga

El "Jersey con cuello redondo destroyed en azul" como se ve en el sitio, ha llamado la atención de muchos internautas que no dudaron en emitir su opinión en las redes sociales; "Mi abuelo iba a arrear las vacas más arreglado", señala un usuario de Twitter.

Otros usuarios sugirieron cambiar el monto del suéter que muestra la página por una antigüedad de "mil 150 euros antes de Cristo". Cabe recordar que en junio, Balenciaga en colaboración con la marca de calzado estadounidense, Crocs, lanzaron un ejemplar con tacón de aguja que combina el zueco de resina con un tacón bastante elevado.

