¿De que signos zodiacales debes cuidarte si eres LEO?

Los Leo son de los signos más incomprendidos en el zodiaco, debido a que tienden a brillar tan alto que la gente suele verlos como obstáculos antes de como aliados. Además de esto, la energía que desprenden suele hacer que las personas con problemas de inseguridad se sientan aún más insignificantes a su lado.

Por tal razón, es una batalla de todos los días para ellos el tener que socializar con los demás, ya que además de tener que ser diplomáticos para no ofender a los demás por alguna frase mal entendida, deben estar pendientes de que las personas no los quieran traicionar.

Por tal razón, es bueno conocer qué tipo de signos son los que no tienen ni una pizca de afinidad con los leones. De esta forma, los nacidos en esta casa zodiacal sabrán bien a lo que se deben enfrentar una vez que entablen una relación con otra persona.

Nacidos para odiarse

El mayor obstáculo de Leo con la gente es todo lo relacionado con las disputas por el liderazgo. El tomar el timón de cualquier situación puede hacer que las personas de esta casa astrológica se ganen rivalidades, muchas veces sin sentido.

No es que los demás no sepan valorar lo que vale este signo de fuego, sino que muchas veces entienden mal el mensaje que se les da y piensan que se quiere pasar encima de ellos.

Virgo

La rivalidad con los Virgo nace de que estos quieren controlar todo y además darles un toque especial. Su afán perfeccionista los hace entrar en un choque directo con los leones, quienes además no tienden a tomarse bien las agresiones.

Este es el caldo de cultivo perfecto para que haya cada vez más encuentros entre los dos. Hay muchas formas de hacer las pases; sin embargo, si un Leo y un Virgo se llevan mal la primera ocasión que se conocen, muy probablemente no serán amigos nunca.

Capricornio

Los Capricornio suelen ser personas que se ganan las cosas por sí mismos. No suelen dejar nada al azar, por lo que tienden a establecer su propio modelo para resolver cualquier problemática, de ahí que pueda tener roces con los signos de fuego, quienes difícilmente dan su brazo a torcer.

Sin embargo, la madurez de los carneros suele ayudar a limar asperezas. Por tal razón es vital que ambos hablen sus diferencias para que puedan desarrollar una buena amistad o incluso una rivalidad productiva entre los dos.

Tauro

Pocos son los que pueden aguantar el ímpetu de los Tauro, quienes gustan de vivir la vida sin mayor preocupación y haciendo las cosas sin mucha preparación, aunque sí con mucho corazón. Esto es algo que los Leo no suelen soportar, debido a que pone en peligro cualquier situación.

De tal manera, los conflictos entre ambos se darán de manera natural, ya que además de tercos, los dos saben muy bien qué argumentos deben mostrar para dar a entender su punto. Hay casos en donde ambos signos aprenden a llevarse y complementarse; sin embargo, estos nexos no se lograrán de manera instantánea.

Piscis

Los Piscis suelen no querer entrar en conflictos, así que por lo mismo no suelen ser personas que tengan decisiones o posturas bien marcadas. Esto no es algo atractivo para los Leo, quienes tienen bien marcado su camino y detestan cualquier cosa que los pueda hacer cambiar su rumbo.

La relación entre ambos es frágil, ya que la mayor parte de las ideas de los dos suelen contraponerse entre sí; sin embargo, con convivencia y constante comunicación, ambos se pueden volver los mejores amigos.