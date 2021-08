Horóscopo Aries se llevará toda la suerte este fin de semana; redes responden con MEMES

Aries, que en astrología es el primer signo del zodíaco, se ha vuelto tendencia en redes sociales, pues la astróloga española Esperanza García lanzó un horóscopo sobre este que es el primero de naturaleza positiva y de cualidad cardinal,?? que causó revuelo y los usuarios de Twitter no dejaron de crear memes, pues las palabras de García les parecieron muy graciosas.

Aries pertenece junto a Leo y Sagitario al elemento fuego, además de que está regido por el planeta Marte. Su signo opuesto y complementario es Libra.? Sus tiempos son, trópicas: 21 de marzo al 20 de abril, y de sidéreas: 15 de abril al 14 de mayo. Las personas con este signo se caracterizan por ser personas rebosantes de energía y entusiasmo; avanzadas y aventureras, adoran la libertad, los retos y las nuevas ideas.

¿Qué es lo que escribió la astróloga que causó revuelo?

“Sientes que la vida se está mostrando muy generosa contigo. Este fin de semana vas a estar activo, vibrante y pasional… Vas a vivir intensamente y, desde luego, lo que menos vas a tener es tranquilidad”, es lo que puso en su cuenta de Twitter. En principio parece que no hay nada de raro, pero a los tuiteros les causó gracia la parte final.

Sus últimas palabras causaron furor. Foto: Especial.

“la verdad es que este finde me encantaría ser aries en vez de tauro”, “Aries en tendencia como debe ser”, “Me despierto y Aries es tendencia, best signo ever”, “Por qué aries es tendencia? Ah porque es el mejor signo”, fueron algunos de los comentarios en redes.

¿Qué es lo que dice Mhoni vidente de este signo?

La astróloga más reconocida en México opinó que: Este fin fin de semana de muchas buenas noticias a tu alrededor sobretodo en lo laboral, recuerda que tu signo siempre busca la excelencia en todo lo que realiza y siempre vas a tener tu recompensa así que no dejes de luchar , debes tener cuidado con las personas que te juntas porque no todos te quieren ver triunfar así que aprende a ser más selectivo y busca siempre personas más afines tu forma de pensar, ten cuidado con problemas de estómago trata de ir con tu médico porque va ser tu punto débil, recibas un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo que va llenar de alegría.

msb