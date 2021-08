Zurdos son más propensos a ser alcohólicos; ésta y otras curiosidades

El 13 de agosto se celebra el Día Internacional del Zurdo y dicha conmemoración surgió en el año de 1976 y tiene como objetivo dar a conocer las dificultades a las que se enfrentan las personas con esta condición fenotípica en un mundo diseñado para personas diestras. Los zurdos son las personas que tienen una tendencia natural a utilizar preferentemente el lado izquierdo de su cuerpo.

Se calcula que entre el 8 y 13% de la población mundial es zurda y se sabe que esta condición es más común en hombres que en mujeres. Para celebrar el Día internacional del zurdo a continuación te dejamos con algunas curiosidades que probablemente no sabías sobre las personas zurdas:

Propensas al alcoholismo

De acuerdo con un estudio publicado en 1973 por el psicólogo Paul Bakan llamado “Zurdos y alcoholismo”, la mayoría de personas que acudieron a atender su problema de alcoholismo eran zurdos, además, en 2011, un estudio realizado por el Dr. Kevin Denny en el que se examinaron a 25 mil personas concluyó que las personas zurdas no presentan un consumo excesivo de alcohol, pero señala que son más propensas a beber en niveles moderados con mayor frecuencia que una persona diestra.

Problemas de lenguaje

Un estudio realizado en 2009 por investigadores de Finlandia concluyó que los niños zurdos o ambidiestros tenían una mayor probabilidad de experimentar problemas de lenguaje, los cuales pueden persistir hasta la edad adulta. Además, otro estudio realizado en 1993 señala que existe una conexión significante entre los zurdos y la dislexia.

¿Son más inteligentes?

Definir la inteligencia puede resultar subjetivo, sin embargo, está comprobado que los zurdos se desempeñan mejor cuando tienen que realizar varias tareas a la vez ya que su condición les permite analizar los problemas como parte de un todo, mientras que las personas diestras tienden a analizar problemas dividiéndolos en partes.

Los zurdos son buenos haciendo varias tareas a la vez. Foto: Pixabay

Recuperación más rápida de lesiones cerebrales

Los accidentes cerebrovasculares o lesiones cerebrales generan todo tipo de afectaciones en el cuerpo de las personas pues pueden impactar en la movilidad y en el lenguaje, sin embargo, se sabe que los zurdos tienen la capacidad de recuperarse con más facilidad de estas afectaciones debido a que solo el 70% de las personas zurdas tienen el dominio del control del lenguaje y movilidad en el hemisferio izquierdo del cerebro.

Mejores en los deportes

En deportes individuales como el Tenis, Nado, Box y Tiro con arco, los zurdos presentan cierta ventaja pues en la mayoría de estos deportes, sus contrincantes –si es el caso- no están habituados a jugar contra zurdos por lo que cambian totalmente el panorama, además en deportes como el Futbol o el Béisbol los zurdos son realmente apreciados pues sus características permiten descontrolar a los rivales.

Objetos únicos

Durante muchos años, la vida de las personas zurdas se complicó debido a que no contaban con los elementos necesarios para poder hacer sus actividades de manera fácil y sencilla, debido a que el mundo está diseñado para los diestros, sin embargo, en actualidad eso ya no representa un problema pues hay tiendas especializadas donde se pueden comprar todo tipo de objetos para zurdos como cuadernos, tijeras, plumas, cintas métricas, libros, etc.

México tiene muy pocos zurdos

De acuerdo con información publicada por el portal especializado “Leftyfretz”, México es uno de los países donde hay menos zurdos pues tan solo el 2% de su población es zurda, Corea es el país con menos zurdos al solo registrar el 2% de su población con esta condición. China, Japón y Taiwán don otros países donde menos del 5% de su población en zurda.

Países con más zurdos

Holanda es el país con más zurdos en su población pues reporta que el 13% presentan esta condición, Estados Unidos y Bélgica ocupan el segundo lugar con 13.1% y Canadá sigue en la lista con 12.8% de zurdos.

Corea es el país con menos zurdos en el mundo. Foto: Pixabay

Con información de medios.