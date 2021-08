The Black Album cumple 30 años y así serán los festejos de Metallica en honor al disco

El 12 de agosto de 1981 Metallica lanzó su disco homónimo, mejor conocido como The Black Album, sin saber que en poco tiempo se convertiría en el álbum de heavy metal más vendido de la historia. Y aunque se trataba de la quinta producción de estudio de la banda estadounidense, lo cierto es que este fue que el marcó un antes y un después en la trayectoria del grupo.

The Black Album representa un cambio de sonido y la incursión en las baladas que tanto molestan a los amantes del thrash y heavy metal; sin embargo, este disco fue también el que le abrió la puerta a otro tipo de seguidores que no gustaban de sonidos tan fuertes, lo que los llevó a posicionar esta producción entre las más vendidas de la historia.

Este famoso 'disco negro' incluye canciones emblemáticas de la banda como Enter Sandman, Nothing Else Matters, Sad But True, la primera entrega de The Unforgiven o Wherever I May Roam. Escuchar cualquiera de ellas, o de las otras siete que incluye el álbum, es remontarse a inicios de los 90, cuando Metallica alcanzó la cima, de la cual no ha bajado desde entonces.

Medios especializados reportan que a la fecha, este disco ha vendido más de 22 millones de copias, además de que es uno de los más escuchados en las diferentes plataformas de música y sus videos son bien aceptados en YouTube.

Asimismo, en su momento logró una de las giras más largas, pues Metallica estuvo casi tres años promocionándolo. Y está de más recordar que Metallica ganó un Grammy en 1992 por la mejor interpretación de metal gracias a este álbum.

Celebraciones por el 30 aniversario de The Black Album

A 30 años de haber lanzando The Black Album, Metallica alista un magno festejo para el disco más importante de su carrera. En junio de este año, la banda oriunda de Los Angeles, pero asentada en San Francisco, anunció el lanzamiento de una nueva edición del disco en la cual colaborarían artistas de todos los géneros musicales como Juanes, J. Balvin, Miley Cyrus, Ghost, Elton John, Mon Laferte, My Morning Jacket y otros que jamás se podría haber imaginado que estuvieran juntos (y menos en un disco tributo a Metallica).

El disco de los 30 años

The Metallica Blacklist verá la luz el próximo 10 de septiembre, y sus versiones en vinil y CD estarán disponibles a partir del 1 de octubre. Sin embargo, ya han sido lanzado algunos sencillos que han causado controversia como Enter Sandman en voz del colombiano Juanes o Wherever I May Roam, recién lanzada por el cantante urbano J. Balvin.

Metallica detalló que todo lo recaudado por este nuevo disco será destinado a su fundación All Within My Hands, la cual fue creada en 2017 por la banda para apoyar a personas que padecen hambre, además de que se brinda ayuda para formar comunidades sustentables y auxilia a estudiantes de escasos recursos.

El podcast por los 30 años

Y por si The Metallica Blacklist no fuera suficiente para los festejos, la banda de heavy metal también alista un podcast en las principales plataformas de streaming en el que contará todo sobre The Black Album. Todo parece indicar que será una especie de "making of" que contará cómo fue el proceso para crear el disco más importante de su historia.

The Metallica Podcast lanzará pronto Volume One: The Black Album y tendrá ocho episodios narrados por los integrantes de la banda. Debido a que este es un primer volumen, se especularía que podria haber más entregas dedicadas posiblemente a sus otros nueve discos de estudio.

Las fotos del 30 aniversario

Y el 19 de octubre, saldrá a la venta también "Metallica: The Black Album in Black & White", un libro que incluye fotografías conocidas, pero también inéditas, que el fotógrafo Ross Halfin ha captado de Metallica.