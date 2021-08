Posponen estreno de “Venom 2” por variante Delta de Covid-19; esta es la nueva fecha

"Venom: Let There Be Carnage" es una de las películas más esperadas en los cines, sin embargo, se anunció que el estreno será retrasado debido al incremento de contagios por la variante Delta de Covid-19 en Estados Unidos.

El retraso en el estreno de “Venom 2” ha despertado la inquietud entre la industria del cine, que arrastra una grave crisis derivada de la emergencia sanitaria que llevó a cerrar las salas por un largo tiempo provocando pérdida millonarias.

El estreno de la secuela de “Venom” estaba previsto para realizarse el año pasado, pero fue pospuesto hasta que la pandemia fuera controlada y fuera mayor el porcentaje de población vacunada, pero la variante Delta ha cambiado los planes.

Nueva fecha de estreno de “Venom 2”

"Venom: Let There Be Carnage" llegaría a los cines el 24 de septiembre de este año, pero ahora será el 15 de octubre aunque no podría confirmarse del todo ante la rápida propagación de la variante Delta y la negativa de algunas personas por recibir la vacuna anticovid.

Sobre los detalles de “Venom 2” se ha señalado que está el actor Tom Hardy quien interprete una vez más a Venom en la película dirigida por el actor Andy Serkis, quien ha estado a cargo de otras cintas como "Breathe" y "Mowgli: Legend of the Jungle”, informa la agencia EFE.

Aunque la primera entrega de la película obtuvo malas críticas fue un gran éxito en taquilla al recaudar 856 millones de dólares en todo el mundo a partir de un presupuesto de 100 millones, según los datos del portal especializado Box Office Mojo citados por EFE.