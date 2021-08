Mujer arroja agua a abuelita que vendía artesanías en Michoacán; provoca indignación en redes sociales: VIDEO

A pesar de que los años siguen su curso y la humanidad sigue avanzando en ciencia y tecnología, parece que lo hace a cambio de los valores. Para muestra basta echarle un ojo a las múltiples historias que circulan en redes sociales y por su misma naturaleza se viralizan. Es el caso de una mujer que, sin tocarse el corazón, le arrojó agua a una anciana que vendía sus artesanías en la calle.

Al parecer, los hechos sucedieron en el municipio de Peribán en Michoacán, cuando una mujer decidió que era buena idea limpiar a cubetadas de agua su balcón, justo debajo donde la señora instaló su puestecito con productos típicos de la región.

A través de las redes sociales circula un video del momento en que la abuelita luce desconcertada por el balde de agua que le arrojaron. Como aval quedó un gran circulo formado por el líquido vital y la mala acción de la señora.

TE PUEDE INTERESAR | Lyn May: Así fue la vez que DESENTERRÓ a su esposo para dormir con él | VIDEO

¿Qué dijo el hombre que captó la escena?

Quien captó la mala obra y decidió documentarla para denunciarla fue un joven, quien rechazó de inmediato la acción y le pidió a la gente que piense igual que la mujer, que en lugar de hacer esas cosas mejor ayuden a la gente necesitada:

“Hoy me tocó esta mala experiencia. Como una señora humilde está trabajando, haciendo la lucha por salir adelante y gente ignorante como mi querida amiga le moja todo su negocio. Neta raza, si no tiene nada qué hacer no se ponga hacer este tipo de cosas, pónganse a ayudar no a echar a perder el trabajo de otras personas, porque esto no se hace”, mencionó con evidente indignación.

¿Cuál fue la reacción en redes sociales?

Como era de esperarse, la indignación se compartió en todo aquel que miró el video. Sin embargo, algunos se manifestaron en contra del joven que captó la escena, pues a razón de ellos, tuvo que ayudar a la señora moviendo sus cosas.

Otros más, creyeron que era buena idea realizar una donación económica a la señora. Sin embargo, la gente no quedó contenta y hubo quien hasta compartió imágenes y dirección de la agresora.