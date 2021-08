La Casa Blanca promueve la vacunación contra el covid-19 usando ¿tiktokers?: VIDEO

Muchos países hacen cualquier cosa por que sus habitantes estén inmunizados contra el Covid-19, mismo que llegó en diciembre de 2019, y que actualmente no se ha podido erradicar por completo, ya que existe gran parte de la población que no quiere hacerlo, especialmente, en Estados Unidos existe mucha gente que no planea vacunarse por motivos personales.

Sin embargo, en un esfuerzo por impulsar la vacunación contra el Covid-19 en Estados Unidos, especialmente entre la población más joven y adulta, la Casa Blanca ha estado contratando "influencers" de diversas redes sociales mismos que invitan a que la gente se vaya a inmunizar y así reducir el riesgo de contagio.

En este sentido, el Capitolio de los Estados Unidos, contrató al comediante e influencer Benito Skinner, quien es mejor conocido en las redes sociales, sobre todo en TikTok como Benny Drama, esto de acuerdo al medio Fox News.

Como parte de la campaña que lleva a cabo la Casa Blanca, el también influencer publicó a través de sus redes sociales, un video en el que interpreta a un becario de la residencia son sede en Washington llamado "Kooper".

Este cómico becario, presenta una serie de pequeños sketches que muestran "un día en la vida" como asistente de la secretaria de prensa, Jen Psaki, quien también aparece en las imágenes del divertido video.

Campaña contra el Covid-19

El video cuenta ya con más de tres millones de reproducciones y más de 500 "me gusta" en Tiktok, y comentarios que destacan la buena labor del cómico, de prestarse a ese tipo de campaña para promover la vacunación en el país norteamericano.

Durante su participación, la funcionaria señala que, hasta el momento, se han vacunado a 160 millones de estadounidense, en el que Benny concluye el video señalando la necesidad de poner una inyección en el brazo de cada uno de los estadounidense.

