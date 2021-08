Kris Wu, estrella de K-Pop, es detenido tras ser acusado de abuso sexual

Este fin de semana se dio a conocer que Kris Wu, un famoso artista originario de China, fue arrestado por la policía de Pekín como sospechoso de violación. La información fue difundida por Global Times, medio que retomó las declaraciones por parte de los agentes del distrito de Chaoyang. Las autoridades correspondientes señalaron el sábado 31 de julio que Kris Wu engañó a varias jóvenes para que tuvieran relaciones sexuales con él.

El caso se dio a conocer hace poco más de dos semanas, cuando una joven identificada como Du Meizhu denunció que fue abusada sexualmente por el famoso cantante, quien también resulta ser exintegrante de EXO, una boy band surcoreana de K-Pop, cuando ella tenía tan solo 17 años. Dos años después de lo ocurrido, la joven reveló que el artista seducía a las adolescentes que lo admiraban bajo la posibilidad de aparecer en alguno de sus videos musicales.

Kris Wu fue detenido por la policía de Pekín. Foto: Twitter @flyaway235

Esto sabemos hasta el momento

Después de que la denuncia en contra de Kris Wu se hiciera pública, varias marchas de origen chino e internacional decidieron retirar los patrocinios y colaboraciones en las que el cantante estaba involucrado. De acuerdo con Du Meizhu, las víctimas de Kris Wu, después de ser engañadas, eran llevadas a bares para ingerir bebidas alcohólicas, a pesar de ser menores de edad. Además de la joven que decidió presentar la denuncia, se calcula que al menos hay otras 30 mujeres violentadas por parte de la celebridad de K-Pop.

Du Meizhu declaró a un portal local que el cantante intentó comprar su silencio y le ofreció 500 mil yuanes (poco más de 77 mil dólares) para que no lo denunciara públicamente, situación que ella no aceptó. La joven de ahora 19 años también confesó que Kris Wu solía engañar a las propias mujeres de su club de fans, las invitaba a los hoteles y, después de emborracharlas, las violaba.

El caso ha sido comentado en plataformas digitales. Foto: Twitter @KfreshV

¿Quién es Kris Wu?

Kris Wu es un rapero, cantautor y actor originario de China. Formó parte de EXO, una famosa agrupación de K-POP, desde el año 2012 hasta el 2014; sin embargo, su salida formal se confirmó dos años después de que se volviera integrante inactivo de la banda. En 2015, Kris Wu inició su carrera actoral con el papel protagónico en la película "Somewhere only we know", lo que le valió participar en proyectos como "Mr. Six" y "Journey to the West: The Demons Strike Back". Para 2016 debutó como modelo para Burberry.