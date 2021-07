Horóscopos: Nuevas AMISTADES llegan a ti para mejorar relaciones FAMILIARES este sábado 10 de julio

Aries (21 marzo-20 abril)

Aries, estás en un excelente punto de partida. Una persona que pensaste no quería tener más tratos contigo podría regresar, dale la oportunidad de explicarte lo que sucedió y las razones de su alejamiento, siempre podrán partir de cero y retomar la amistad que un tiempo les unió felizmente.

Libérate de los sentimientos de rencor que puedas sentir con un miembro de tu familia o un familiar cercano, ya que puede estar entorpeciendo la relación con el núcleo completo. Estás dejando ir las cosas malas que han sucedido en tu vida, esto es correcto y será beneficioso para ti vida.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tauro está en un buen momento para ser feliz, solo debes comenzar a ver lo que tienes a tu alrededor. El horizonte que tanto tratas de alcanzar, pero que por problemas personales has dejado de lado para concentrarte en ganar más dinero, está esperando por ti, no dejes que los gastos y las cuentas te hagan desistir de lo que realmente quieres lograr, podrías perder tiempo valioso.

Si has dejado de estudiar y ya ingresaste al mundo laboral, esta añoranza por tus antiguos maestros puede ser positiva, ya que te harás ver que aún falta mucho por aprender.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Parte el día de hoy escribiendo los deseos que tienes para cumplir y guárdalos en tu cartera o billetera, más adelante podrás echarle una ojeada y ver todo lo que has podido hacer realidad. Organiza tus finanzas ya que podrían venir gastos inesperados el día de hoy, solo si te ordenas bien podrás sortear estos imprevistos sin problemas más adelante.

Te estás estancando en un problema que no necesita de toda tu atención, trata de salir del paso dándole más valor a las cosas que realmente importan. A veces las cosas que nos molestan sobrepasan el límite de la paciencia, pero no dejes que te afecte de manera interna.

Cáncer (22 junio-22 julio)

En la pareja, es necesario poder tener momentos para compartir con nuestra gente sin la necesidad de estar tomado siempre de la mano del ser amado. Hoy es un día para compartir con quienes amas, si estás comprometido hazle saber a la persona que está a tu lado que estás ahí para cuando te necesite.

Analizar el propósito de nuestra existencia es un cuento de nunca acabar para el ser humano. Si quieres contestar a esta vieja pregunta, te recomiendo que mires a tu alrededor y veas lo mucho que has conseguido. El mundo muchas veces parece un lugar hostil, pero te aseguro que existe tremenda belleza que estás dejando pasar sin observar bien.

Leo (23 julio-22 agosto)

No es común que sientas que el mundo está en tu contra, ve un especialista y consejero para que te ayude con tu problema. El amor está estable, pero debes aprender a ver más allá de las apariencias, tu pareja puede estar ocultando algún malestar para no hacerte problemas, no dejes que esto ocurra, pueden combatir lo que sea juntos, hazle saber esto.

Si estás sin pareja actualmente, es buen momento para mirar hacia el lado y ver que hay personas interesadas en conocerte, darte la oportunidad de querer nuevamente. El éxito laboral está a la vuelta de la esquina, pero debes comprometerte más con tus labores.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Virgo necesita aprender el día de hoy el valor de la palabra y la importancia del silencio en algunas ocasiones. Volar por ti mismo será una experiencia que siempre atesorarás y aunque sea difícil al principio, trata de no dar marcha atrás, solo así nos hacemos valientes y capaces de sortear las dificultades que la vida adulta implica.

Vuelve a tomar consciencia de que convives con más personas, no te cierres a creer que eres el único que tiene problemas o atraviesa una situación difícil. No compares tus problemas con los de otros, sino que trata de buscar soluciones y tiende una mano a quien parezca perdido.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Buen momento, buen día y buenas energías llegarán a tu vida, procura sonreír el día de hoy. Nuevos amigos están llegando a tu vida y serán una buena adición a tu grupo, por lo que no tengas miedo de invitar a una nueva amistad a compartir con la gente que está contigo hace tiempo, podría encajar muy bien y volverse parte del equipo en cualquier momento.

Opta por vivir un estilo de vida más saludable. Una buena dieta, balanceada en todos sus nutrientes y ejercicio diario puede ayudarte a estar mejor en el día a día. Vuelve a arreglarte bien cuando vayas a salir a alguna parte, especialmente si es una junta importante, deshazte de la ropa que esté muy gastada.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Quedarse pegado en lo que hicimos mal es un error muy común, pero puedes comenzar a cambiarlo desde hoy. Alguien con quien has tenido una diferencia reciente te llamará para pedirte explicaciones o para culparte por un hecho en particular, explica tu punto de vista con respeto y no agrandes el asunto discutiendo, no solucionará nada.

Un viejo amigo querrá reunirse contigo, si te encuentras con mucho trabajo no dudes en decirle y en arreglar una reunión para otro día. Si tienes hijos intenta hacerte más presente en los trámites y reuniones de su escuela, no dejes que se sienta solo con sus problemas, trata de involucrarte más en su educación,

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Sagitario está pasando por una buena etapa de su vida, es mejor mantener todo así y que la vida vaya dando las pautas a seguir, será algo bueno para ti. La relación de pareja está pasando por un momento de juego, por lo que procura divertirte con tu ser amado sin preocupaciones ni problemas externos, será un buen escape de lo agotador que es el trabajo y el ritmo de la ciudad.

Una persona va a alegrarte el día con un llamado sorpresa, no lo rechaces. Es probable que estés pasando por un momento donde crees que te estás perdiendo de buenas cosas que pasan en el mundo o a tu alrededor. Reorganiza la disposición de los objetos que tienes en tu casa, puede ser un buen cambio que te hará ver las cosas de forma diferente.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

En el trabajo, debes tomarte en serio los requerimientos que te lleguen el día de hoy, no dejes para otro día lo que tienes que realizar en el momento, podrías lamentarlo a futuro. Ten confianza en que si estás atravesando por alguna dificultad, ésta se solucionará en un corto plazo.

Es un buen momento para decidir terminar con lo viejo en tu vida, renovar tu vestuario, cambia cosas de tu hogar o compra nuevos muebles. Si tienes algún problema de salud importante, no te eches a morir pensando en que todo saldrá mal, sal adelante ya que será algo que resultará bien a fin de cuentas. Si aún vives con tus padres y buscas independencia, es el momento.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Acuario, has abierto tu mente a reuniones, juntas de amigos, citas de trabajo y entrevistas pueden suscitarse el día de hoy. Si se trata de algo laboral procura ir bien vestido y con una gran sonrisa en el rostro, piensa bien antes de hablar y no des información que no es relevante para el puesto que tratas de aplicar.

Una nueva persona está entrando en tu vida, no le cierres la puerta por un apego a una relación pasada, dale una oportunidad para llegar a ti. Si vives en un departamento pequeño, decorar bien tu hogar puede ser un poco complicado

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Piscis necesita comenzar a ver bien lo que pasa a su alrededor, es probable que hoy hayan buenas oportunidades que solo están esperando por la decisión correcta de tu parte. Una tarea importante te será asignada el día de hoy, por lo que procura responder bien con quienes te la han encargado.

No dejes de poner toda tu atención en este importante trabajo, ya que puede ser crucial para que puedas mantenerte bien en tu actual puesto laboral. Estás enfrentando de mala forma una situación que necesita que seas maduro y respetuoso. Probar nuevas experiencias es un reto para muchos, pero Piscis está en un momento donde esto es necesario.

Frase del día: "Todo movimiento, cualquiera que sea su causa, es creador" - Edgar Allan Poe