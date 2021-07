El contraste surrealista de Melania Chavarría

¿Cuándo empezaste con este proyecto?

Cuando regresé de estudiar en la Real Academia de Amberes, en Bélgica, y empecé a producir fotografías de la calle en México. Mi cuenta inició como un experimento visual, donde quería compartir mi gusto por la moda y la cultura mexicana, y decidí utilizar los contrastes visuales que representan a la Ciudad de México.

¿Qué mensaje buscas transmitir en las composiciones visuales?

No tenía algo específico, cuando me empezó a buscar la gente, me planteé el objetivo de cambiar la industria de la moda. Con este proyecto hago una invitación para los que están interesados en el arte, moda y fotografía.

¿En qué te inspiras al crear tus outfits?

Siempre estoy en busca de las tendencias en diferentes géneros, además me gusta caminar por las calles, ver las texturas y tomar fotografías para inspirarme.

¿Cómo defines tu estilo?

Podría ser ecléctico y maximalista, la verdad no tengo un estilo determinado, eso me ha permitido encontrar diversión en todos los estilos. En ocasiones voy en contra de lo establecido en términos de moda, estilo y diseño, porque tengo bien definida mi personalidad.

¿Cuánto tardas en crear cada escenario artístico?

Depende mucho de la obra, muchas veces son meses.

¿Cómo es tu proceso creativo?

Me inspiro en la parte conceptual; hace falta producir proyectos con un fundamento sólido y bien armados. Desde hace muchos años he buscado diseñar procesos creativos basados en investigación, teorías, exposiciones y obras de artistas. Después empiezo a generar ideas y lo traslado a mi versión de moda.

¿Cómo diferencias a Melania del personaje que has creado en las redes sociales?

Siempre he buscado tener mi propia identidad, la persona que ven en mis fotografías es la misma en la vida real. Cuando no eres genuino, se refleja.

¿Cómo haces para imitar tu entorno a través de la moda?

Mi idea es despersonalizar las fotografías con accesorios, lentes y sombreros, para que la gente fije su atención en el contexto general de la imagen. Mi lenguaje en la moda nunca ha sido sutil y el camuflaje se ha convertido en una llamada de atención. Este proyecto es el parteaguas para evolucionar mi carrera en la industria de la moda.

¿Qué tan importante es crear contenido de valor?

Es importante para que tenga solidez , y pueda trascender la cultura mexicana.

¿Qué colaboraciones has realizado?

Trabajé con una marca reconocida de refrescos en Bélgica y fue algo muy padre porque por primera vez la empresa dio oportunidad a que entrara un discurso internacional. Si generas un contenido de valor, las marcas quieren colaborar contigo. Los artistas extranjeros son los que más me apoyaron al principio, cuando no tenía seguidores. Ellos comparten mis obras en su feed. Ahora me regalan material para que pueda armar fotografías, sin su ayuda esto no sería posible.

¿Dónde consigues los outfits para cada mural?

En cualquier lugar busco piezas muy específicas, hay veces que no existe un estampado en una tienda o en internet; imprimo las telas y armo por completo las prendas.

¿Uno de tus propósitos es que la gente vea la moda desde otra perspectiva?

Sí, me encanta encontrarme con artistas que conocen su misión y tienen bien definida su marca. Me buscan muchos muralistas para que fotografíe sus creaciones, así como colaboraciones en marcas de ropa y campañas publicitarias.

Combina cada pieza y no pierde detalle.

Sus composiciones visuales fusionan arte, arquitectura, moda y fotografía.

Por Isis Malherbe

