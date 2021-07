Despiden a profesora luego de que su exesposo expusiera su cuenta de OnlyFans: FOTOS

Luego de que su exesposo la denunció con las autoridades educativas del colegio donde laboraba, la profesora Amy Kupps fue despedida de su empleo debido a que se descubrió que es parte del catálogo de modelos que venden fotografías íntimas a través de la plataforma OnlyFans.

De este modo la ex profesora denunció haber perdido su trabajo de tiempo completo, luego de que su expareja revelara su doble vida, esto a pesar de que fue su mismo exesposo quien la alentó a abrir su cuenta en esta plataforma premium en 2019 con el fin de ganar dinero de manera paralela, aunque al parecer cambió radicalmente de opinión al poco tiempo .

Según narró la misma modelo y ex docente, todo comenzó a marchar mal con su ex marido después de que este se mostrará celoso ante la atención y regalos que recibía de sus fans, por lo que motivado por los celos expusó su doble vida afectando toda su carrera.

Despedida por su doble vida

La sensual modelo, señaló que sintió una gran decepción en torno a su expareja, pues en un inicio a pesar que dudó abrir su cuenta de OnlyFans, el la motivó a perder el miedo y aventurarse a probar suerte en la plataforma.

"Fue incómodo. Estaba temblando de lágrimas y vergüenza. Me hicieron sentir tan pequeña y asquerosa. Me suspendieron mientras decidían qué hacer, pero no tenía sentido negarlo. Estaba tan mortificada que sentí que no tenía más remedio que renunciar. No pude seguir trabajando con esa gente", recordó Kupps.

Pese a la buena convivencia y al apoyo que incluso recibió de su exesposo al inicio, todo se terminó cuando éste la denunció con la escuela, por lo que al confrontarlo él confesó la verdad generando que se divorciaran en diciembre de 2012.

De esta manera, tras siete años de carrera docente en los que Amy enseñó historia a niños de 12 a 13 años de edad ésta llegó a su fin, pero eso no no la ha detenido pues ahora su objetivo es convertirse en la modelo OnlyFans más famosa del mundo. Cabe señalar que desde que ha estado en la plataforma, Amy ha ganado más de 150 mil dólares.