Retos y uso de nuevas tecnologías para la reactivación de la industria de viajes en 2021

Arrancó el Argo Day México, organizado por la empresa Argo Solutions, con algunas ponencias con expertos de la industria de viajes y tecnología quienes resaltaron la importancia de reactivar la industria a través de las nuevas tecnologías y experiencia del viajero. En una de las primeras charlas virtuales abordaron el tema de la transformación digital y la era de los servicios, en ella, Ricardo González, coordinador de Mercadeo y Jackeline Areiza, Coordinadora de Gestión Administrativa en Arus, empresa colombiana que tiene presencia a nivel internacional, la cual funciona como integradora de recursos, busca ayudar a las personas y empresas a realizar los pagos de seguridad social a través de una plataforma digital.

En este sentido, la ponencia se centró en conocer cómo es que esta compañía buscaba ser un lazo operativo y crearon un modelo vertical en el cual son pioneros, para el pago de la seguridad social en Colombia, y buscan convertir esa plataforma en multiservicios donde puedan tener toda la liquidación de la nómina, nómina electrónica, entre otras cosas.

La empresa Arus compartió un caso de éxito que tuvieron con Carlson Wagonlit Travel con la implementación de la plataforma, donde se encargaron de intermediar vuelos nacionales, internacionales, pasajes terrestres, intermunicipales y hospedajes, herramienta que les permitió gestionar las aprobaciones y respectivos reembolsos de una manera más eficiente. Esta herramienta les ayuda a las empresas ahorrar en el tiempo de la persona que administra y gestiona la plataforma, del solicitante y de quien se encarga de los gastos, pagando solo una comisión por el uso de la misma.

Entender la necesidad de los clientes

Lais Meireles, senior Account Manager de Booking.com y José Camarena VP and General Manager de Global Business Travel resaltaron en una segunda ponencia la manera en que los viajeros buscan reactivar los viajes de negocios. La pandemia por coronavirus trajo consigo la palabra incertidumbre en todos los sentidos pero la inquietud de las personas por viajar y el esquema mundial de vacunación en varios países comienza a reabrir las oportunidades de reactivación.

La empresa Booking tuvo una caída en 2020 del 50 al 100 por ciento, hoy aseguran estar en un escenario más positivo con la llegada de las vacunas, su principal reto y estrategia es crear un perfil del viajero por lo que han tenido que adaptarse a las necesidades de los clientes, conocer cómo quieren viajar y trabajar con base en ello.

José Camarena plantea parte de los nuevos retos que enfrentan los Travel Managment Companies, desde cómo darán certeza y seguridad a los clientes, lo cual significa redefinir con qué frecuencia un empleado puede viajar para no tener riesgos, si un empleado de ventas tiene que viajar a ver un cliente, cuáles viajes valen la pena hacerlos en persona o no, conocer las políticas y flexibilidad que van a ofrecer; el reto está en cómo las empresas operarán para que la nueva política de viajes inspire confianza en los empleados, cómo hacer un proceso de comunicación y de cambio para ayudar a implementar las nuevas políticas y no perder la eficiencia y sobre todo soluciones.

Ambos ponentes coincidieron que hay dos palabras clave para esta reactivación; disponibilidad y flexibilidad para lograr nuevamente la confianza de las personas.

Las empresas de viajes compartieron que pasaron de ofrecer un servicio transaccional a tener una atención completa con los viajeros, ya que explicaron ahora volar requiere de dos cosas; tener mucha paciencia, ser metódicos y la otra es estar consciente que hay cambios.

Nuevas tecnologías

José Camarena VP and General Manager de Global Business Travel compartió que el uso de nueva tecnologías ha sido clave para esta reactivación y en el caso de American Express implementaron una herramienta llamada Travel Vitals, que busca mantener informados a sus clientes en todo momento y de esta manera los viajeros corporativos tomen mejores decisiones sobre sus planes de viaje, mejorando así su experiencia.

En Booking identificaron varias tendencias; una de ellas, conocida como "contact less" es que los viajeros buscan a raíz de la pandemia, hacer checking automático para evitar el contacto con la gente por seguridad; las personas prefieren viajar a destinos cerca de casa y que estén más aislados, más en contacto con la naturaleza, y la mayoría busca tener mejor y mayor conectividad durante sus viajes.

Coincidieron en que los viajeros buscan seguridad y preservar la salud durante sus estancias, hay algunas políticas que han implementado para viajeros de la comunidad LGTB y a través de la personalización de viajes hacer sentir especial a los clientes con las cláusulas de cancelación más flexibles.

Crece el interés por viajar

Mario Hernández, director TI de Viajes El Corte Inglés explicó que la empresa a raíz de la pandemia por Covid-19, al verse afectados los business travelers, tuvieron que implementar nuevas estrategias para reactivar esta industria. Cerca del 70 por ciento de los viajeros de negocios manifiestan que necesitan reanudar los viajes, ya que el 82% de los ejecutivos corporativos consideran más efectivas las reuniones presenciales. Por ello, Viajes El Corte Inglés busca darle solución "end to end" a los decisores a lo largo de todo el proceso de un viaje, buscan como parte de los nuevos retos, darle coherencia y experiencia al viajero, de esta manera establecen un proceso que han venido aplicando y mejorando a lo largo de estos años.

Antes del viaje; ofrecen planificación, mejorar la experiencia de la reserva y aprobación. Durante el viaje; buscan ofrecer un servicio de itineración y después del viaje, la gestión del gasto, el business inteligence y comunicación.

Los retos continúan ante un panorama incierto por la pandemia que se gesta en el mundo pero las empresas buscan soluciones día a día para mejorar la industria.

mgm