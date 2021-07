Papá adorna triciclo con globos para participar en la caravana escolar de sus hijos

En redes sociales se hizo viral la historia de un papá que adornó su triciclo para participar en la caravana escolar de sus hijos, quienes están a punto de terminar su ciclo escolar. Las imágenes enternecieron a los usuarios de plataformas que destacaron la enternecedora acción del padre.

Una usuaria de Facebook compartió en su cuenta unas fotos que tomó en las calles de Saltillo, Coahuila, en las cuales se puede ver a una fila de autos adornados con globos y al final de esta, se encuentra un hombre con un triciclo, el cual también tiene decoraciones para celebrar a sus hijos.

Hay que recordar que esta clase de celebraciones se han hecho populares durante la pandemia de Covid-19, pues debido a que las clases y actividades presenciales han sido suspendidas, las autoridades escolares han implementado este tipo de acciones para que los niños puedan convivir, sobre todo en el fin de curso.

"Es realmente hermoso ver qué tan lindo y grande puede ser el amor de padre hacia un hijo. Así que valoren a sus padres y trátenlos con cariño. Tal vez no son perfectos, pero los aman y lo único que desean es que ustedes sean capaces de salir adelante en esta vida y triunfar como hombres y mujeres de bien”, escribió la usuaria Tania Coronel, quien compartió las imágenes.

La publicación de Coronel se hizo viral y fue compartida más de 10 mil veces, incluso algunos usuarios compartieron sus historias al ver el esfuerzo de este padre que decidió festejar a sus hijos a pesar de no contar con un automóvil.

"Me acuerdo de mi papá, un día no teníamos coche y nos iba a dejar a la escuela en bicicleta. Un día se nos hizo tarde y no nos dejaron entrar y a un niño que llegó en coche que llegó después de nosotros lo dejaron entrar”, recordó una persona en la publicación original.