Errores comunes al momento de educar a tu mascota; así puedes evitarlos

Las mascotas pueden convertirse en una de las mejores cosas que te pueden ocurrir en la vida; su compañía, su amor incondicional y su calidez han aportado grandes momentos a la humanidad a lo largo de su existencia, en particular el caso de los perros, con quienes el hombre suele tener mayor afinidad, empatía y confianza. Sin embargo, a la hora de adoptar o comprar un can también hay que pensar desde tiempo antes todo lo que esta decisión va a conllevar.

Nada mejor a la hora de pensar en adquirir un perrito que charlar con alguien que ya los ha tenido, ya que una mascota te va a cambiar para siempre tu forma de vida; debes considerar si cuentas con el tiempo y la paciencia para cuidarlo, así como un espacio en el cual pueda desarrollarse, crecer, divertirse y vivir de manera tranquila. El tener un perro es un desafío, ya que además es necesario educarlo, convivir con él, alimentarlo y procurarlo con el objetivo que su crecimiento y convivencia sea lo más óptima posible.

A la hora de convivir con una mascota, en este caso con un can, la persona aprende sobre la marcha, pero no está de más conocer aquellos errores que los principiantes, y los no tan nuevos también, pueden llegar a cometer, o que siguen cometiendo, mientras educan a los lomitos. A continuación te detallamos aquellos errores comunes que los humanos suelen cometer a la hora de educar y convivir con un perrito.

Errores que hay que detectar al educar a tu mascota

Debes aprender a identificar cuáles son las recompensas que más le agradan a tu lomito FOTO: Pixabay

Las personas cometen el error de darle regalos cada vez que el perrito hace un truco, esto los puede llevar a depender demasiado de estas recompensas y solo sentirse estimulado ante ellas; recuerda nunca dejar a un can al interior de un automóvil, mucho menos en verano, ya que la temperatura se eleva y esto puede traer consecuencias fatales para tu amigo. No debes esperar mucho para darle un castigo a tu lomito, ya que su mal comportamiento debe ser corregido al momento para que lo asocie como un castigo. Si te tardas más, no comprenderá por qué estás molesto.

Debes aprender cuáles son las recompensas que más le agradan a tu amigo, ya que en algunos casos para él puede ser salir a jugar al parque o esperar que le acaricies la pancita. Otra de las cosas que siempre debes tener presente es a no utilizar productos de limpieza demasiado fuertes, como el cloro o el amoníaco, ya que pueden ser un riesgo para tus mascotas, quienes podrían absorber las toxinas mediante sus patas.

Otro de los errores que no debes cometer al viajar con tu perrito en el coche es llevarlo sin el cinturón de seguridad; tampoco fuerces las interacciones entre tu lomito y otros canes, ya que esto lo podría llevar a sentirse estresado. No olvides que una buena manera de enseñarle a interactuar con otras mascotas es con la correa puesta. Tampoco creas que el hecho que tu perro muerda tus zapatos es una venganza suya, ya que más bien es un síntoma de ansiedad por la separación.

No cometas el error de darle de comer a tu perro desde tu mismo plato ya que con ello le estás creando un mal hábito. FOTO: Pixabay

No cometas el error de darle de comer a tu perro desde tu mismo plato ya que con ello le estás creando un mal hábito, además que quizá sea una comida que no sea de beneficio alguno para su organismo. Tampoco sobrealimentes a tu mascota; no la uses como una manera de recompensarlo ya que podrás alimentarlo en exceso. Los regaños constantes no siempre son lo más idóneo ya que los lomitos solo entienden señales muy claras como "bueno" o "malo" y siempre al momento en que han realizado la acción.

Un error es traer siempre a tu can sin correa, los perros necesitan ejercitarse y para ello requerirán de libertad y espacio, así que dáselos. No sobreestimes la inteligencia de tu can, ya que aunque algunos tengan la inteligencia de un niño de tres años, esto no siempre los mantendrá a salvo en todas las ocasiones, por ello cuídalo y procúralo. Otro error que se comete al educar a tu mascota es regañarlo constantemente para que deje de gritar, evítalo, ya que podría generar un efecto contrario en él y pensar que solo estás jugando, y en este caso seguirá ladrando con más intensidad.