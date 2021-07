Yuya enternece Instagram con sus vestidos de maternidad y las redes responden

El pasado 12 de junio, Mariand Castrejón Castañeda, mejor conocida como Yuya, compartió la noticia de su embarazo a través de plataformas digitales. Incluso, subió un video a su canal de YouTube que estaba dedicado a Mar, el hijo que espera a lado de Siddhartha. El impacto en internet fue tal que la mantuvo en las tendencias nacionales por más de dos días, pues sus fans no dudaron en hablar del tema y hacerle llegar sus mejores deseos.

Todo comenzó con una fotografía que la creadora de contenido y el músico compartieron al mismo tiempo en Instagram. En la imagen, además de observarse la felicidad de la pareja, Yuya aparece con el abdomen descubierto, lo que permite vislumbrar su embarazo a la perfección. Por otra parte, el video con el que Mariand anunció su embarazo cuenta con más de 9 millones de visualizaciones hasta el momento.

La pareja difundió la noticia el 12 de junio. Foto: Instagram @yuyacst

Comparte su experiencia

Al ser una figura pública por más de 10 años, Yuya no ha dudado en compartir parte de su proceso como mamá en plataformas digitales, especialmente en Instagram, donde suele interactuar de manera constante con sus más de 16 millones de seguidores. Desde las fotografías de sus atuendos hasta la forma en la que decide pasar estos días de su embarazo, la influencer ha dejado un registro de su experiencia.

La noche del 5 de julio, Yuya decidió contar en sus historias que no ha comprado ropa "de maternidad", pues no le parece conveniente comprar ropa para solo usar durante una temporada y, además, aclaró que el estilo que se maneja en esas prendas no va con ella. La creadora de contenido confesó que ha pasado estos meses utilizando alguna ropa holgada que ya tenía en su clóset, aunque puede que durante los últimos meses haya enfrentado algunos problemas con su aumento de talla a consecuencia del embarazo.

La influencer mostró algunos de los vestidos que ya no puede utilizar. Foto: Instagram @yuyacst

¿Por qué se volvió tendencia?

En una serie de videos en los que modela algunos vestidos, Yuya también dijo que ha ido descubriendo diferentes cosas de las que es capaz e incapaz su cuerpo, como inclinarse al momento de cepillarse los dientes. Mientras compartía la forma en la que decidía combinar sus atuendos, la influencer dejó ver la felicidad que vive en estos momentos y, de hecho, aseguró que ha estado un poco más sensible que de costumbre. La sinceridad de Yuya enterneció a sus fans, quienes la volvieron tendencia una vez más y agradecieron que les dejara formar parte de lo que vive día con día.