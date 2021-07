Conoce la historia en que se basa Ruroni Kenshin:The Final, nueva película de Netflix

La famosa plataforma de Netflix ha apostado por ser hacer diversas adaptaciones de diferentes animes o mangas, como es el caso de "Ruroni Kenshin: The Final" la cual se basa en una novela de 1994. Por ello, es que a continuación te contamos en que famosa historia se basa la vida de este asesino, el cual era conocido como "El espadachín vagabundo de la era Meiji".

Resulta que la empresa de streaming decidió tomar un manga escrito e ilustrado por Nobuhiro Watsuki llamado "Samurái X", el cual retrata una serie de acontecimientos ambientados en la iniciada modernización de Japón. Tales hecho pasarán de la novela gráfica a la pantalla chica tiempo después, pues en 1996 la cadena televisiva Fuji Television lanzaría 95 episodios en forma de anime.

Tanto el anime como el manga cuentan los días de Himura Kenshin, un experto samurái quien en un pasado puso habilidad al servicio de los Ishisn Shishi como destajador. Durante esa época se convirtió el asesino más famoso, sin embargo, luego de terminar sus enfrentamientos, decide pasar al anonimato y se convierte en un vagabundo que recorre el país ayudando a la gente como una forma de resarcirse por todas las vidas que tomó, jurando que nunca volvería a tomar otra vida.

En su viaje, el ex hitokiri (homicida) va conociendo diferentes personajes, entre los que destaca Kamiya Kaoru, a quien rescata de perder su dojo de unos exalumnos de su padre. Con el tiempo, se irán uniendo más personas como son Yahiko Miojin, un niño huérfano que será entrenado pro Kaoru, Sagara Sanosuke, un luchador a sueldo que odia a las personas de Ishin Shishi y Takani Megumi, una doctora involucrada involuntariamente en el oscuro mundo de tráfico de drogas que busca a su familia perdida.

Los problemas comenzarán a surgir cuando distintos enemigos relacionados con el oscuro pasado de Himura aparezcan dentro de la historia. Algunos movidos por intereses superficiales, otros en cambio buscarán venganza contra él. Sin embargo, el más problemático será Makoto Shishio, ex cuñado de Kenshin, quien se convirtió en su reemplazo después de haberse marchado. Por la magnitud de sus crímenes el gobierno decide quemar en carne propia a Shishio, el cual sobrevive y como venganza decide realizar un golpe de Estado contra todos los que lo traicionaron y por supuesto, matar al conocido "Samurái X" por haber matado a su hermana.

En un momento dado, al ex hitokiri no le queda de otra más que unirse a la pelea, por lo cual, decide ir hasta el cuartel de su enemigo, el cual se encuentra en Kioto. Por supuesto, antes de marcharse decide ir a despedirse de Kaoru, quien devastada ante la noticia, lo sigue en su peligroso viaje. Allí, Himura no solo será acompañado de esta, sino también de otros personajes que se volverán sus aliados en el camino hacia su batalla.

Más adelante, se revelarán los verdaderos planes de Makoto, los cuales son bombardear la ciudad de Tokio con un barco de guerra, algo que es avanzado para su época, mientras sus secuaces atacan Kioto y no dejan nada a su paso.

Como era de esperarse, Kenshin y sus aliados van a puerto de Tokio antes de que sea demasiado tarde y frustran los planes del asesino. En el clímax de la batalla, el samurái reta a su ex cuñado a una pelea. El enfrentamiento comienza y en medio de esta, se ve que Sishio no puede pelear más de 15 minutos pues si lo hace, su cuerpo comienza a encenderse por rebasar su tiempo límite.

El espadachín vagabundo lo derrota gracias a esto último y todos regresan felices y a salvo a Tokio, donde Himura admite que su hogar está junto a Kaoru, el cual es final del manga.

¿Te gustó la historia? ¿O es muy diferente de las películas? Déjanoslo saber en los comentarios.