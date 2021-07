Stephen Dorff dice que siente "VERGÜENZA" por filme de 'Black Widow'; asegura que es "BASURA"

El actor Stephen Dorff, quien es conocido por su papel de Deacon Frost en “Blade”, declaró lo que piensa respecto a la nueva película de la su compañera Scarlett Johansson y aseguró que el nuevo filme de “Black Widow” le da “vergüenza”.

¿Por qué dijo esto?

De acuerdo con The Independent, el famoso declaró que tras ver los adelantos de la película se ha convencido de que no es una buena producción y dijo que no le gustaría participar en un filme así, pues declaró que le parece una “basura”.

Asimismo, comparó la película de “Black Widow” con un videojuego y señaló que ese tipo de producciones le deban mucha “vergüenza” y prefiere evitar trabajar en algo así, por lo que espera actuar en producciones que valgan la pena.

Por otro lado, el actor criticó que las últimas películas que han surgido no son buenas porque los directores, productores y actores solamente funcionan como maquinas de “contenido” para las diversas plataformas de streaming.

“Black Widow” brilla pese a las criticas

A pesar de los malos comentarios del actor, la película protagonizada por Scarlett Johansson ha recibido buenas críticas por parte de expertos, quienes aseguran que la interprete de Natasha “brilla” durante este filme.

Cabe señalar que este viernes 9 de julio se estrenará la película de la Viuda Negra a través de la plataforma de Disney+ y algunas salas de cine.