Corren a joven de su casa por ser lesbiana y compra auto de lujo con donaciones

Hace algunas semanas el caso de Malika Chalhy conmovió al mundo entero, pues a través de las redes sociales se dio a conocer que fue echada de su casa tras revelar a sus padres que es lesbiana y estaba enamorada de una mujer; sin embargo, ahora ha sorprendido la confesión de la joven sobre cómo gastó en realidad el dinero de la donación que se hizo para ayudarla.

Malika Chalhy de 22 años de edad dio a conocer su historia en redes sociales, en ella señala que en enero de este año confesó a sus padres ser lesbiana, pero no lo tomaron bien y la corrieron de su casa sin permitirle sacar ninguna de sus pertenencias.

Malika Chalhy. Foto: Instagram

La joven italiana relató a el programa "Il Costanzo Show" que habría recurrido a la ayuda de amigos para no tener que dormir en la calle; además, indicó que había recibido amenazas de muerte por parte de su madre advirtiéndole que no la quería volver a ver.

Lo sucedido conmovió a Italia y el mundo entero, por lo que de inmediato usuarios se movilizaron para organizar donaciones para Chalhy a través de la plataforma GoFundMe, en donde obtuvo poco más de 170 mil dólares y con una segunda cuenta 15 mil dólares.

Malika Chalhy confiesa el gasto de donaciones

Aunque en un inicio la joven indicó que gastaría el dinero de las donaciones en incoar un juicio contra sus padres y en terapia psicológica, fue vista conduciendo un Mercedes Clase A en Milán, donde ahora vive con su novia.

Al ser cuestionado al respecto Chalhy indicó que el vehículo de lujo era propiedad de los padres de su novia, pero más tarde admitió que lo había comprado con el dinero que había sido recaudado para ayudarla tras ser echada de su casa.

“Quería darme un capricho. Me compré un buen coche, podría haberme comprado uno pequeño y no lo hice. Si mentí sobre el coche es porque me encerraron, me metieron en un armario”, señala el Clarín que fue la confesión de la joven.

Malika Chalhy revela en qué gastó donaciones. Foto: Instagram

Con información de medios