Horóscopos: Estos signos PELEARÁN y otros tendrán CITAS de amor y trabajo el sábado 31 de julio

Aries (21 marzo-20 abril)

Para Aries este será un día un poco triste por una pérdida, rompimiento de pareja o mala noticia en el trabajo. La vida tiene muchas vueltas y que buenas cosas están esperando por ti más adelante, por lo que esto que te sucederá el día de hoy, solo será un traspié que lograrás superar a medida que pase el tiempo.

Un amor nuevo está entregándote todo lo que necesitas, pero no te estás dando cuenta ni tampoco le estás dando la importancia que necesita, si decides que ya no quieres estar con esa persona porque sigues pegado en un pasado reciente, es mejor hablar con sinceridad y no seguir alimentando las ilusiones de esa persona.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Hoy no vendas, espera a estar seguro de que puedes hacer el sacrificio de dejar una propiedad. Tauro, mira tu interior y exterior, debes sentirte cercano a la gente que te quiere y se preocupa por ti, así como también cuidar de tu espíritu recorriendo un camino de descubrimiento personal, que probablemente estés dejando de lado por tener que cumplir con tu trabajo de una manera óptima.

Proyectos estancados y negocios que no logran salir a flote serán la tónica del día para Tauro. Buen día para el ámbito laboral, trabajarás en un clima tranquilo y lleno de buena energía, recibirás felicitaciones de parte de una persona importante dentro del lugar donde te desempeñas.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Expresa todo lo que sientes, no sigas pensando en lo mal que te ha ido en el pasado, se trata de una nueva historia. Mucha gente dice que soñar es gratis, pero no toman en cuenta que los sueños son los que impulsan nuestras metas, evita fantasear con cosas que sabes que en este momento no podrás lograr.

Mantente firme en la realidad, los sueños que tienes se van a ir cumpliendo pero todo a su debido tiempo y gracias al trabajo y el tiempo que inviertas en ello, cuestan y mucho. Los solteros de Géminis tienen un momento de conocimiento personal que vivir aún, por lo que no es un buen tiempo para conocer a alguien en un plan serio aún.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Cáncer, trabajas bien, pero sé más comprometido con tu equipo. Necesitas hacer un chequeo médico completo a tu cuerpo. Si estudias, aprenderás algo importante para el resto de tu carrera profesional y te dará un beneficio importante que se les ofrecerá el día de hoy, podría ser una beca o una subvención para un proyecto en el que se ha estado trabajando.

Si ves que es algo posible que puede darse, entonces deja de reprimirte por causas externas o por lo que dirán los demás, tienes derecho a enamorarte de quien tú quieras y cuando desees.

Leo (23 julio-22 agosto)

El amor tiene maneras extrañas de mostrarse el día de hoy, una persona que ha estado observándote, pero no has visto se presentará ante ti, no le hagas un desaire, date la oportunidad de conocerle más. El amor está en etapa de crecimiento, por lo que la relación podrá verse un poco cambiada o inestable.

No dejes que esto te preocupe, ambos están enfrentando cosas personales que los tienen con la mente en otro lado. Tu amigo más preciado te hará una invitación a un viaje que ambos siempre planearon desde la adolescencia, no le digas que no, embárcate en esta aventura.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Estás con buena suerte, por lo que prueba un juego de azar usando los números de la suerte que siempre has tenido en tu mente. La ciudad es un lugar interesante y si no te has dado la oportunidad de conocerla a fondo, hoy es un buen día para recorrer sus calles.

Hoy tendrás una comida con amigos o cena con personas del trabajo, comparte con los demás, si se trata de algo de trabajo, asegúrate de vestir bien y dar una buena impresión. Tienes una luz interna que los demás aprecian y admiran, es momento de dejarla salir y entregar a otros los conocimientos que has adquirido durante el tiempo.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Es un momento importante para Libra, descubrirás algo importante. Cuida tu jardín o las plantas que estén en tu hogar, necesitan de tu atención. El pasado comienza a irse lentamente y ya está dejando de afectar en tu presente, puedes sentir como se va y comienzas a prepararte para tomar nuevas opciones y conocer a alguien nuevo en el ámbito amoroso.

Deja de lado las dudas con esa persona que has estado viendo hace poco tiempo, no siempre la historia que viviste anteriormente se volverá a repetir. Un amigo que no ves hace algún tiempo te hará una invitación a su hogar, puede ser una instancia perfecta para hablar sobre realizar un negocio juntos o unir fuerzas para sacar adelante un proyecto en común.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Escorpio tiene la oportunidad de hacer una buena acción el día de hoy, no dejes que pase el momento. Un trabajo muy esperado te será encargado el día de hoy, felicidades porque esperabas ser quien tuviera esta responsabilidad, hazlo a conciencia y siempre intentando brillar, serás muy bien evaluado.

Si estás pensando en dejar la ciudad y mudarte al campo, te sugiero que le des una vuelta, puede que no sea tiempo aún de hacer este cambio radical. El trabajo será duro el día de hoy, por lo que necesitas concentrarte y estar en tu máxima capacidad para sobrellevarlo.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Si estás en un compromiso hace tiempo, podría afectar un momento malo que vivieron. Han conseguido mucho, no entres en discusiones por algo sin importancia. No pienses en las consecuencias de tus decisiones actuales, pese a que es bueno para ciertos ámbitos de tu vida, notarás que a veces debes dar un salto de fe y vivir.

Si tienes el dinero para invertir en una casa propia, hazlo el día de hoy sin falta, no pienses en lo que faltará mañana, ya que contarás con un bien importante y que durará para toda la vida. Una pareja de amigos está buscando una casa para vivir y tú puedes tener un buen dato, ayúdales.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Amigos en el extranjero te darán una sorpresa maravillosa, se viene viajes pronto la Capricornio, algo que no esperabas, disfruta de la experiencia y del cariño de quienes te extrañan. Debes formar parte del mundo, no sólo verlo, esto pasa por ser introspectiva pero no por ello debes perderte de las cosas esenciales del mundo exterior como hijos, pareja, padres, amigos y familiares.

Evita el hacer planes que después no vas a poder cumplir, probablemente el día de hoy olvidarás un compromiso que tenías con una persona que estás conociendo hace poco, si te lo hace saber pide las disculpas correspondientes y piensa en conseguir una agenda que no dejes de revisar todos los días.

Acuario (22 enero-21 febrero)

No es un día para pensar en agrandar tu familia o tener hijos, deben concentrarse en otros temas aún que podrían verse truncados por la llegada de uno o más hijos al núcleo familiar. No consumas tanta carne, especialmente carnes rojas, prefiere siempre carnes blancas que te ayudarán a perder peso si las mezclas solo con verduras y frutas.

Viaja al extranjero con amigos, concrétalo hoy ya sea para partir o para tomar la decisión y ahorrar para el soñado viaje. Si tienes hijos, debes inculcarles modales y respeto con sus maestros y sus mayores, es bueno un poco de rebeldía, pero también debes intentar que sean personas de bien que respeten a todos por igual.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Piscis, dudas sobre las decisiones de tu vida, pero siempre puedes retomar un camino que has dejado de lado. Tus amigos necesitan verte y te invitarán a salir de noche, si no tienes demasiadas obligaciones al otro día, acepta la invitación. Alguien está pensando en ti, probablemente no te lo dirá, pero leerás las señales que va a dejar para que te des cuenta.

Si sientes que necesitas tomarte un tiempo lejos del ruido y el movimiento de la gran ciudad, haz planes para el fin de semana y salir con la familia. Quizás tu pareja te diga el día de hoy que estás tomando una actitud egoísta frente a sus necesidades y problemas, si tiene la razón, discúlpate y comienza a actuar de buena forma, siempre con atención hacia el otro.

Frase del día: "El idiota grita, el inteligente opina y el sabio calla"