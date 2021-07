Horóscopos: Llegará a ti una RECOMPENSA a tu esfuerzo este domingo 4 de julio

Aries (21 marzo-20 abril)

Querido Aries, si tienes hijos no debes darle mala enseñanza con respecto al uso del dinero, enséñales a ahorrar y a dar a los demás, crecerán sabiendo como disfrutar bien de sus ganancias. Pensar bien las cosas y meditar sobre los errores es algo que todos como seres humanos debemos hacer.

Alguien llegará a decirte que debes mejorar tu comportamiento frente a ciertos eventos, no te desanimes porque aún no es tarde para mejorar. Es tiempo de dejar de lado los comentarios como "no puedo hacerlo, no sé hacerlo", "no tengo tus habilidades para resolver esto", "es mejor que deje esto para la próxima semana", etc.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Cuando dos personas se dejan de querer, se vuelven extraños el uno para el otro, si este es tu caso y piensas que ya no hay vuelta, no temas tomar la decisión de separar los caminos. El alejamiento en el amor está trayendo preocupación a tu vida, no dejes que siga así, vuelve a atraer a la pareja ofreciendo todo tu cariño y también pasión.

Comienza por hacer alguna donación, por muy pequeña que sea a alguna obra caritativa que lo necesite. También no te cierres a ayudar a algún amigo o familiar necesitado.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Un amigo puede ser siempre un buen consejero y si te encuentras en una situación difícil una noche de copas con un buen compañero puede aliviarte. Si te sientes estancado en el amor, prueba un lugar de citas o nuevas formas de conocer gente, ya que si no lo haces, puedes estar mucho tiempo sin conocer a alguien nuevo.

Situaciones contradictorias en el trabajo pueden dejarte perplejo frente a algunas decisiones que tus superiores van a tomar, no te desanimes y sigue adelante, pronto verán todo tu potencial.

Cáncer (22 junio-22 julio)

El amor no está definido aún para la etapa que estás viviendo, mantén tus opciones abiertas y no adquieras compromisos que te será difícil cumplir más adelante. Si te encuentras en etapa de embarazo, puedes estar tranquila porque todo saldrá muy bien con el nacimiento del nuevo integrante a tu núcleo.

Es un bello momento para la realización personal, por lo que si has decidido volver a trabajar o te encuentras buscando un nuevo empleo, te decidas a crecer profesionalmente.

Leo (23 julio-22 agosto)

Están pasando por una etapa donde la magia puede haberse perdido, pero siempre puede recuperarse. Si este es tu caso, entonces debes buscar en tu interior si quieres seguir o no con la relación. En los estudios esto es fundamental, ya que no querrás arrepentirte de la decisión que has tomado en un tiempo más.

El amor se construye paso a paso, luego de pasar el encanto inicial, la parte más dura es mantener la relación, no decaigas. Los hijos del Sol, estarán pasando por un momento difícil el día de hoy.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Es un excelente momento para que los Virgo que están comprometidos piensen en la opción de hacer crecer la familia. Alcanzar una etapa de plenitud en el vida, no es algo sencillo. Es muy probable que te sientas así en este momento. Si tienes hijos, ellos están creciendo bien y tomando decisiones correctas gracias a tu buena crianza.

En el amor las cosas marchan bien, por lo que debes poner atención a otros aspectos que pueden estar prontos a generar dificultades y amenazar el buen momento que estás viviendo.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

No creas todo lo que te dicen ni tampoco des tanto valor a los rumores que pueden estar rondando a tu alrededor, prefiere la honestidad y aclarar con la personas de tu interés cualquier inquietud que esto te presente. Si crees que no estás preparado para tomar opciones que se te están presentando, no te apresures y date el tiempo para pensar bien la situación.

Eres un guerrero por naturaleza y no debes pensar en que todo ha acabado aquí. Si tienes dificultades en tu relación de pareja, es mejor tomar un tiempo aparte y pensar bien las cosas antes de seguir alimentando celos, inseguridades y discusiones sin sentido.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Los demás aprenden de tu ejemplo y no dejes de mostrarlo el día de hoy, ya que es muy probable que una persona cercana esté necesitando verte fuerte. No pases tanto tiempo en redes sociales o viendo televisión, opta por leer libros y adquirir más conocimiento para compartirlo con otros.

Una cena con personas importantes de tu trabajo puede estar pronta a venir, prepárate para dar una buena impresión, te reportará beneficios más adelante. Cruzar un río turbulento requiere de paciencia y de calcular bien los pasos que vas a dar.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Piensa antes de hablar, aplica este consejo en todas las partes de tu vida, pero especialmente en el área amorosa, donde muchas veces cometes el error de decir lo primero que se te viene a la mente, lo que puede traer conflictos o alejamiento de la persona que quieres.

La vida se construye de decisiones, las ilusiones son pasajeras, por lo que no te quedes pegado en ellas, sino que se capaz de ver bien la realidad y darte cuenta lo que te sirve y lo que no. En el trabajo debes aprender a decir lo que piensas en el momento correcto, tienes el talento para destacar, pero estás reprimiendo tus ideas por temor a no ser escuchado, atrévete.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

La pareja tiene una situación difícil que requiere de todo tu apoyo, no la abandones. En los estudios se están dando situaciones que no te dejan explorar todo tu potencial, deja de pensar en todo lo que puede pasar si es que hablas y expresas lo que quieres, puede ser el comienzo de un hermoso camino de aprendizaje.

Muchas veces creemos que las personas que están a nuestro lado están llenos de buenas intenciones y realmente no nos damos cuenta que algunos buscan solo su conveniencia. Un buen momento para estar en pareja y mucho mejor si quieres formalizar aún más la relación.

Acuario (22 enero-21 febrero)

El mundo laboral muchas veces se torna complejo y los tiempos de traslado no te permiten estar tanto tiempo con tu familia como desearías, intenta crear instancias de esparcimiento los fines de semana. Si deseas comenzar a llevarte mucho mejor con quienes te rodean, debes empezar por conocerlos realmente.

Tienes un buen grupo de trabajo, pero te estás cerrando a tener una relación más cordial con ellos, intenta ser más amable el día de hoy. Tiempo de poca estabilidad para Acuario, sepárate del grupo un momento y analiza lo que está saliendo mal.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Frase del día: "En general, las nueve décimas partes de nuestra felicidad se fundamentan en la salud" - Arthur Schopenhauer