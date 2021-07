Miri Reyes nos habla sobre la equinoemocionalidad

¿Qué te motivó a crear Merak?

Este proyecto inició como un proceso emocional de crecimiento y sanación en el que logré hacer conciencia con amor y así avanzar y cambiar mi autoconcepto, tener equilibrio en mi autoestima, perdonar y celebrar mis logros. Cuando tuve la oportunidad de hacer coaching con caballos sentí una fuerza inexplicable y decidí compartir mi conocimiento con las personas. Los caballos ocupan un lugar fundamental, dan la fuerza a la virtud que se viene a trabajar, la oportunidad de sentir y llevar a cabo el objetivo. Generan el escenario donde el coaching tiene la capacidad para que el paciente viva en primera persona o en tiempo presente lo que va a sanar en la sección. Mi función en la terapia es acompañar e interpretar ese momento para guiarlos y darles las herramientas que necesitan para resolver diferentes situaciones con un acuerdo y visión global.

¿En qué consiste el coaching con caballos?

Se requiere de un proceso profundo, es un acompañamiento integral del ser humano, donde se identifica algo que no funciona o duele, y se quiere cambiar mediante un proceso de cuestionamientos. Es un espacio donde el experto acompaña y hace responsable al paciente de su proceso. No da respuestas, no diagnostica, no califica, pero sí te siente y observa. Además, brinda posibilidades para que construyan un presente pleno con mayor inteligencia emocional, autoestima y amor propio. Estos seres vivos poseen la capacidad de recibir las emociones de manera inmediata.

¿Cuáles son los beneficios de esta terapia?

El caballo es un animal noble, sociable, sensible y emocional. En la terapia va mostrando lo que sientes en tu corazón. En la sesión se aprovecha la emoción para liberar pensamientos que son tóxicos, autodestructivos, que no permiten perdonar.

l APRENDIZAJE. Ha trabajado en psicoanálisis, terapia convencional y cognitiva conductual, Gestalt, reiki y psicología positiva y corporal.

¿Qué diferencia tiene con la equinoterapia?

Es muy amplia, trabaja con niños de todas las características. Ayuda al equilibrio, a la parte emocional y autoconfianza. Esta se realiza arriba del animal, y el coaching de caballos, desde el piso.

¿La terapia se trabaja con caballos especiales?

Todos tienen la facultad de sentir, los caballos con los que trabajo están equilibrados emocionalmente, cada uno tiene una personalidad y forma de ser. Es importante conocerlos para poder identificar el proceso del paciente. El animal es quien elige a la persona y las circunstancias me van dando los indicadores.

¿Es importante tener contacto con los animales?

Me parece fundamental, cuando aprendes a escuchar a los animales valoras lo grandiosa que es la naturaleza y la importancia que cada uno representa en el planeta.

¿Cómo se realizan las secciones?

La mayoría duran una hora, sin embargo, cuando se trabaja con niños son más cortas. Con adultos puede durar hasta tres horas, dependiendo lo que quiera reforzar.

Por Isis Malherbe

