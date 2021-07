Los mejores memes del México vs Sudáfrica, ¡el Tri golea en la cancha y en las redes!

La Selección Mexicana de Futbol estaba obligada a dar un buen resultado en su tercer partido de la fase de grupos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Gracias a los goles de Henry Martín, Alexis Vega y Luis Romo, el combinado tricolor se impuso 3-0 a su similar de Sudáfrica y con ello logró el pase a los cuartos de final.

México ya tiene experiencia en las justas veraniegas, pues vale recordar que en Londres 2012 logró la hazaña y se coronó campeón ante Brasil, que siempre es favorita en el torneo que se presente. En esta ocasión, en su camino por la medalla, la selección deberá vencer a Corea en los cuartos, equipo al que ya conoce bien, pues se han encontrado en las últimas cinco ediciones de los Olímpicos.

El partido de este miércoles comenzó movido, pues apenas corría el minuto 5 y los bafana bafana ya tenían su primera tarjeta amarilla; tuvieron que pasar los primeros 17 minutos para que se abriera el marcador y entonces de ahí vinieron los demás goles al 44, justo antes de ir al descanso y luego al 59, para concretar el 3-0.

El recuerdo de Sudáfrica 2010

México dominó la mayor parte del encuentro contra Sudáfrica, selección que fue anfitriona de la Copa del Mundo 2010 y contra quien México jugo en la inauguración del torneo en Johannesburgo. En aquel entonces, el partido terminó empatado a uno, pero lo que más recuerdan los mexicanos fue el icónico gol del capitán Rafa Márquez que nos hizo soñar a todos hace 11 años.

La añoranza de ese partido se hizo presente en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y los internautas no dejaron pasar la oportunidad de compartir memes de la hazaña mexicana de hace 11 años en Sudáfrica:

Los mejores memes del México vs Sudáfrica

Como ya es costumbre, los mexicanos hacen memes de todos, desde cualquier situación rutinaria, hasta de las temas coyunturales y las tragedias que no deberían ser satirizadas. El futbol no es la excepción, no hay partido que se escape a las burlas de los usuarios de redes sociales, y más cuando se trata de la Selección Nacional.

Por eso a continuación te mostramos algunos de los mejores memes que hemos visto luego del triunfo 3-0 de México sobre Sudáfrica: