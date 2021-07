Así luce la competidora de Tokio 2020 IDÉNTICA a Lady Gaga | FOTOS

En redes sociales se volvió viral la imagen de una competidora de los Juegos Olímpicos debido a su parecido con la cantante estadounidense Lady Gaga.

¿Cómo ocurrió?

Los fans de la cantante, Little Monsters, se percataron del indudable parecido entre una de las jóvenes competidoras con la intérprete de “Born This Way”.

La competidora es identificada como Julyana Al-Sadeq, una taekwandonista de 26 años que es originaria de Jordania.

Durante una competencia de taekwondo contra Milena Titonelli, quien es originaria de Brasil, la joven de 26 años causó sensación gracias a su parecido, lo que la volvió viral en redes.

Por su parte, diversos internautas comenzaron a hacer las comparaciones por el parecido entre ambas, pues no faltó quien realmente creyó que era la verdadera Lady Gaga.

"Representando a los Estados Unidos de Chromatica", "Lady Gaga dijo jodanse a los Grammys y oscars, ahora quiero una medalla olímpica de oro", ""¿Por qué Lady Gaga está en los Juegos Olímpicos?", fueron algunas de las reacciones.



Foto: Instagram / juliana_alsadeq

¿Quién es Julyana Al-Sadeq?

Julyana Al-Sadeq nació un 9 de diciembre de 1994, actualmentees una atleta jordana de taekwondo y se encuentra representando a su país en Tokio 2020.

Sin embargo, la deportista no tiene nada que ver con la cantante Lady Gaga y su parecido con ella solamente es en el rostro, ya que ella es más alta y pesa más que la intéprete de "Just Dance".

Además, esta no es la primera vez que la cantante estadounidense es confundida con otras mujeres, pues ya ha sido confundida con una enfermera de la primera línea contra la pandemia, una policía que apoyó fuertes incendios y hasta con una conductora de TV.

Foto: Twitter / gagadaily

Foto: Twitter / gagadaily

Foto: Twitter / gagadaily

PAL