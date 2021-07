Horóscopos: Estos signos ROMPERÁN una RELACIÓN y tendrán AUMENTO de SUELDO este miércoles 28 de julio

Aries (21 marzo-20 abril)

Aries requiere de atención el día de hoy, hazle saber a tu pareja o tu familia esto, ya que puedes sentir algo de tristeza durante el día. Si tienes una nueva pareja, no te quedes aferrado al recuerdo de una vida que ya no existe. Gastos e imprevistos son la tónica del día, tendrás una deuda o sin dinero en tu cuenta del banco, pero lo podrás recuperar en el futuro.

Si sigues los consejos que se te dan, debería tener ahorros siempre disponibles para días como estos, si no lo hiciste es momento de poner en práctica esto.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Hoy podrían ocurrir situaciones que hagan que Tauro se aleje un poco de sus seres queridos, no dejes que los problemas que puedan venir por malos entendidos en el trabajo o el estrés que provoca el traslado desde tu lugar de desempeño al hogar te hagan perder la armonía interior que necesitas para vivir bien y hacer feliz a los tuyos.

Es momento de hablar las cosas que te has estado guardando por tanto tiempo. Si tienes diferencias con algún compañero de trabajo o con tu jefe, debes expresar lo que te sucede, si tienes consecuencias a causa de esto, descuida, han sido injustas por lo que el Universo te premiará entregándote algo mejor más adelante.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Ten paciencia con tu pareja, si estás en una relación estable, puede estar irritable el día de hoy por causas que no conoces, si no está en la disposición de conversar sobre el tema, no ejerzas presión para que te cuente lo que le está sucediendo.

Géminis puede sentirse un poco perdido el día de hoy, debido a que algo en su interior le ha estado molestado desde hace algún tiempo, puede tratarse un problema que no ha querido resolver por miedo o por no enfrentar la situación que puede estar viviendo. Evita deprimirte o sentirte triste el día de hoy, eso solo incrementará el sentimiento de vacío que puedas estar experimentado.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Un amor del pasado será un motivo para sonreír, no porque querrá volver contigo, sino porque tendrán una agradable conversación donde recordarán buenos tiempos, no te cierres a tener esta charla, podrías aprender muchas cosas de alguien que te conoció bastante bien.

Comprender a quienes nos rodean es una tarea muy compleja, si sientes la necesidad de realizar este ejercicio, comienza por ti mismo, intenta descubrir partes de tu persona que quizás no has querido explorar, solo así podrás ir al siguiente paso que es comprender el comportamiento de los que está a tu lado, recuerda que cada ser humano es un mundo en sí mismo.

Leo (23 julio-22 agosto)

La pareja necesita tiempo para pensar y reflexionar sobre ciertos momentos que los han distanciado un poco, dale el espacio. Tranquilidad para el cuerpo y para el alma es la recomendación que se da para el día de hoy, ya que Leo se encuentra en un momento que lo necesita mucho.

La carga laboral es grande y pesada, la familia tiene requerimientos que muchas veces cuesta llenar y los planes a futuro necesitan que haya ahorros de por medio, por lo que las preocupaciones que te has impuesto son grandes, pero siempre recuerda que los objetivos están ahí, puedes demorarte un poco más, por lo que date el tiempo para descansar con los seres queridos.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

La familia está bien y recibirás una buena noticia de parte de uno los integrantes, será un motivo de orgullo para ti y para todos. No es momento de comenzar a probar suerte en otros lugares de trabajo, es mejor no tomar riesgos en este momento y quedarte en el lugar donde estás.

Más adelante podrás atreverte a dar un paso al costado y optar por un nuevo empleo. Necesitarás, probablemente, un dinero urgente para un tema de gastos médicos tuyos o de una persona muy querida, no dudes en recurrir a un amigo de confianza para pedirle un dinero prestado.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

En el trabajo vienen cambios importantes en la parte de jefatura, trata de encajar con quien llegue al cargo nuevo. Tendencia al aislamiento para Libra. Si necesitas un tiempo a solas, no te escondas simplemente, sino que habla sobre el tema primero con tu pareja si es que la tienes, no desaparezcas así como así, no es justo para la persona que está a tu lado.

Necesitas meditas sobre el trabajo que estás realizando y las consecuencias que ha tenido en tu vida el progreso que has tenido, quizás no te gusta el lugar donde estás y debas comenzar a poner en la balanza las ganancias versus lo que siempre has deseado hacer como actividad. Consume naranja o pomelo por la mañana para tener energía y para evitar la gripe.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

La familia tiene a veces requerimientos que nos parecen difíciles de cumplir, si tu pareja está afectada por algo en específico, es mejor que no hables sobre un tema delicado ni tampoco formes una discusión por su actitud, vuelve a mostrarle a modo de juego que la vida ofrece cosas buenas y que les ha ido bien gracias al amor que se tienen.

Buen día para estar con los seres queridos, en especial con tus amigos. Necesitas salir de la rutina y tu grupo de amistades es la perfecta excusa para pasar un par de horas divirtiéndote, será un momento excelente junto a ellos, no lo dejes pasar.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Muchas veces debemos dejar algunos sueños para priorizar otros, lo ideal es que no sea para toda la vida. Necesitas comenzar a leer más, te recomiendo que lo hagas, ya que incentivará tu memoria y te ayudará a mejorar tu vocabulario. Sagitario vive una buena racha en el amor y la pasión.

No vuelvas a caer en un estado de frialdad con el ser amado, es probable que no puedan pasar sobre ello y acabe la relación. Recupera la llama que los unió en un principio. Posibilidades de ascenso en tu empresa, estás considerado para el trabajo, pero deberás pasar por una etapa de prueba, intenta completarla y ganarás más dinero.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Si estás estudiando, necesitas darle espacio en tu vida al deporte y la recreación sana, prueba ir a un grupo de juego donde puedas botar estrés y las preocupaciones por los exámenes. No pienses tanto en el futuro, disfruta más el presente. Te estás separando de las personas que importan en tu vida y ellos lo están notando, no dejes que esto suceda, te arrepentirás.

En el trabajo o en los estudios te encargarán que te hagas cargo de un grupo de trabajo determinado o quizás de personas con menos experiencia en lo que haces, estarás tentado a decir que no a esta oferta, pero te recomiendo que no le dejas pasar, se verá engorrosa al principio, pero vas a poder conocer gente interesante y con ganas de aprender.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Acuario tiene todo de su parte para estar bien y sonreír, aprovecha tu buena racha. Quienes están solteros, no se preocupes, porque habrá un encuentro con alguien que ha estado pendiente de ti, podría ser un buen rato de diversión, aunque no esperes compromisos con esa persona, solo disfruta el momento. Buen día para realizar transacciones y trámites de venta.

Si necesitas alquilar tu departamento porque vives en otro lugar actualmente, es un muy buen momento para entrevistar a los interesados, ya que estarás muy receptivo y te darás cuenta sin necesidad de usar algún método externo, quien está con interés de arrendar lo que ofreces.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Un muy buen momento para quienes están regidos por Piscis, recuerda que no males que duren mil años, siempre podrás dar vuelta una situación negativa.

Si estás saliendo con alguien, hoy puede ser un día de revelaciones con esa persona, tanto buenas como malas, ve si es sincero y piensa que nadie es perfecto y todos tenemos errores, sobre todo en los comentarios de los demás. Estás dejando de sentir todo el amor que puedes entregar, te estás cerrando a tu pareja y lo está notando, si crees que esto no es así, entonces demuéstrale lo mucho que le amas.

Frase del día: "Cada lágrima enseña a los mortales una verdad" - Platón