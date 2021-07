¿Quién es Joseph Mercola, médico que difunde información errónea sobre el Covid-19?

La pandemia de Covid-19 ha sido aprovechada por muchas personas para sacar provecho de la desinformación y el doctor estadounidense Joseph Mercola es prueba de ello pues es uno de los personajes que más se ha beneficiado difundiendo información errónea entorno a este virus y la vacunación.

De acuerdo con una investigación presentada por The New York Times, el médico de 67 años que reside en Florida, Estados Unidos es uno de los principales responsables de generar una oleada de desinformación en torno al Covid-19, la periodista Sheera Frenke, señala que el doctor Mercola calificó como un “fraude médico” las vacunas contra el Covid-19 en un artículo publicado el pasado 9 de febrero, además, señalaba que la inmunización no protegen ante infecciones ni detienen la transmisión de la enfermedad y por si fuera poco el galeno hizo énfasis en que las vacunas alteran la codificación genética.

La problemática que señala el diario antes mencionado radica en que el artículo escrito y difundido por el médico fue traducido a diversos idiomas y compartido en redes sociales, blogs y diversas plataformas donde tuvo gran repercusión pese a presentar información fácilmente refutable.

Sheera Frenke señala que, durante décadas, Mercola se ha encargado de crear todo un imperio basado en información falsa sobre la salud y pese a ser objeto de críticas y acciones reguladoras por parte del gobierno estadounidense por los tratamientos no aprobados que difunde, se sabe que su patrimonio es superior a los 100 millones de dólares.

En su investigación, The New York Times afirma que el médico ha logrado burlar las medidas impuestas por el gobierno estadounidense evitando hacer afirmaciones sobre las vacunas y en lugar de ello, cuestiona a sus lectores sobres la seguridad de las vacunas para abrir el debate sobre su uso y mencionan que hasta el momento, Mercola ha publicado más de 600 artículos que ponen en duda la efectividad de las vacunas contra el Covid-19 desde el inicio de la pandemia por lo que esta información ha influido en el criterio de miles de personas en el mundo.

Debido a estos antecedentes, Joseph Mercola ocupa el primer lugar en la lista denominada “La docena de la desinformación”, la cual es una lista de 12 personas responsables de compartir el 65% de todos los artículos contra las vacunas en redes sociales y cabe mencionar que Erin Elizabeth, la novia de Mercola y fundadora del portal Health Nut News es otra de las personalidades que aparecen en esta lista.

Biden busca bloquear las Fake News

El pasado viernes 16 de julio, Joe Biden, presidente de Estados Unidos señaló a Facebook como uno de los responsables de matar personas en la pandemia de Covid-19 debido a que señaló a la compañía por permitir que circule información falsa dentro de su plataforma y el lunes 19 de julio, el discurso fue cambiado y responsabilizó a las personas que originan esta información errónea.

Por su parte, Facebook emitió un informe donde señala cuántas publicaciones de este tipo ha eliminado debido a que presentaban información falsa, sin embargo, este informe no dejó conforme a las autoridades estadounidenses debido a que el doctor Mercola no se ha visto afectado en lo absoluto por estas restricciones.

La fortuna de Mercola supera los 100 millones de dólares. Foto: FB: Dr. Joseph Mercola

Con información de The New York Times