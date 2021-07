Horóscopos: Estos signos recibirán MENTIRAS y ofertas de TRABAJO este sábado 24 de julio

Aries (21 marzo-20 abril)

Aries tiene una jornada donde enfrentará algunas dificultades económicas, es momento de estar comprometido con lo que te has propuesto y avanzar hacia tus metas. Te estás comportando como una persona que tiene todo bajo control y probablemente así es.

No temas a hacer cosas nuevas en el amor, a experimentar con la pareja, a salir de la rutina, propón el día de hoy una actividad divertida y original que puedan realizar o un juego íntimo que los ayude a explorarse mutuamente. Buen momento para dejar de lado tanta seriedad y responsabilidad, pero vuelve a tus obligaciones pronto.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tus padres te darán un cumplido muy alentador, si ya no están junto a ti, buenos recuerdos de ellos vendrán a tu mente, asegúrate de honrar su memoria. La salud está errática, por lo que podrías presentar algunos malestares estomacales o dolores de cabeza. Creatividad y talento son la clave que harás de este día algo muy especial para Tauro.

Debes poner más ojo a tus hijos el día de hoy, si es que los tienes claro está, ya que será una jornada para enseñar respeto a quienes los enseñan, podrías recibir un reclamo de la escuela o de una persona a su cargo, ten ojo con eso.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Día para la amistad y para ser un buen compañero en el trabajo, si alguien está celebrando algo importante dentro de tu empresa o tu grupo de amistades, no dejes de darle un saludo o un regalo el día de hoy, te hará más cercano a esta persona. Estás esperando una noticia importante sobre un trabajo, probablemente si estás sin ocupación actual, este sea tu caso.

No te quedes sentado mirando como la vida pasa y tú apostando solo a un trabajo, pese a que sea el que quieres. Probablemente hoy no recibirás las mejores noticias con respecto a esto, por lo que trata de ganar tiempo y comenzar a buscar otro lugar donde te puedas desempeñar.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Disfruta más de tu familia y de tus hijos. En los estudios, las dificultades en los exámenes presentan un nuevo reto para ti. Los seres humanos podemos conectarnos entre nosotros y también con nuestro medio ambiente, esto bien lo sabe Cáncer, ya que es un signo muy intuitivo y con gran capacidad para tratar con otros, es por esto que se le considera un gran pensador.

Si eres jefe o estás a cargo de un grupo de trabajo, hoy tienes el desafío de ser justo y escuchar a todas las personas de tu equipo, así como también sus necesidades, serás querido y respetado por ellos si haces esto, lo que permitirá que hagan un mejor trabajo.

Leo (23 julio-22 agosto)

Si necesitas vender urgentemente alguna posesión, como una casa o un auto, evita hacer tratos con amigos o familiares. Estás cerrando los ojos frente a cosas que están frente a ti y no quieres ver. El amor está esquivo para los solteros de este signo, pero todo será por un fin mayor, el cual es conocer a alguien que realmente los quiera y tenga el interés de conocerles más.

Un amigo necesita decirte algo importante el día de hoy, date el tiempo para escucharle. Muchas veces nos negamos a ver la realidad por miedo a lo que encontraremos ahí, procura que este no sea tu caso. Tienes más oportunidades de ser feliz y debes darte cuenta de ello.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Alguien que amas te ha dicho una mentira, la cual será revelada el día de hoy. Un hombre que quiere reunirse contigo te hará una oferta de trabajo o de negocios, no temas a aceptar. Un tiempo fuera de la ciudad puede ser muy beneficioso para tus hijos, si es que los tienes, será bueno para ellos y también para ti, te ayudará a descansar, toma la decisión el día de hoy.

Puedes estar presentando celos con respecto a tu pareja y como ella mira a otras personas o hace nuevas amistades, recuerda que los celos no aportan a la relación de pareja, si tienes dudas pregúntale directamente y observa bien sus reacciones, ya que le conoces bien. Dineros adeudados pueden retornar el día de hoy, disfruta de estas ganancias no programadas.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Piensa en las cosas de la vida y las consecuencias por malas decisiones que hayas tomado antes, no te preocupes por gastar tiempo valioso del día en esto, es necesario que lo hagas. Libra tiene todas las armas para poder lograr todo lo que quiera, no es un buen momento para decaer, ni tampoco para comenzar a creer que la vida te pone solo obstáculos.

Si tu trabajo no es el que deseas o no está haciéndote feliz, toma en cuenta que puedes siempre buscar paralelamente un nuevo puesto en otro lugar, no tengas miedo a hacer esto, siempre podrás desistir de esta idea si es que decides quedarte en tu trabajo actual.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

No hay momento mejor del día que el que puedas pasar con tu familia o con la persona que amas, recuerda siempre esto, no debes dejar que el trabajo te tome todo tu tiempo, siempre es bueno dar espacio para el amor y para compartir con los que más quieres.



Un amigo verdadero es siempre el que dice la verdad, recuerda esto. Escorpio puede presentar cierta melancolía el día de hoy, lo que lo llevará a alejarse un poco de la manada y querer pensar las cosas en solitario, algo muy común en las personas de este signo.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Debes mejorar tus conocimientos y también tu experiencia para siempre hacer un mejor trabajo cada día, prueba tomar una clase de idiomas, será una buena forma de crecer y tener mejores proyecciones laborales. Un compañero de trabajo te hará ver un error que has cometido, agradece este gesto sin enojarte ni creer que tú puedes haberlo notado por ti mismo.

El amor está estable, pero falto de pasión, necesitan trabajar en ello, dejar las peleas y los conflictos, ya sea por los hijos, las obligaciones, el trabajo, las cuentas, etc. No dejes que tu pareja busque consuelo en otros brazos, terminarás con una fuerte tristeza y sensación de vacío si esto pasa, comienza ahora a hacer el cambio en la rutina de pareja.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Si crees que la soltería ha durado demasiado tiempo, date cuenta que hay más personas en el mundo y sólo falta que decidas salir y descubrir lo bueno que te estabas perdiendo. Sé más concretos con las cosas que deseas o qué esperas de la vida. Si estás estudiando, debes comenzar a definir y trazar objetivos que te ayuden a llegar a tu meta lo mejor posible.

En el trabajo empieza a ver las personas que están a tu lado y las que no te apoyan en tus proyectos, si eres el jefe o estás a cargo de un equipo, esta tarea será dura y llena de responsabilidad, no le tengas miedo a decidir, ya que cada persona hace su propias decisiones sobre su desempeño, solo procura ser justo.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Un dinero que creías perdido podría aparecer el día de hoy, lo encontrarás donde menos creías. Acuario tendrá una jornada donde deberá tomar la vida más en serio en todo ámbito.

Quienes sean padres deberán tener una conversación un tanto incómoda con sus hijos, ya que pueden recibir malas noticias sobre su comportamiento, ponerle límites a los niños es sano, por lo que no tengas miedo a jugar el rol de la autoridad cuando sea necesario, los padres no son amigos, son padres y su deber es enderezar el camino de sus hijos para hacerles personas de bien.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Podría ser que alguien que quieres te haga una mala jugada el día de hoy, atento a ello. Sentirás una traición el día de hoy, ya que una persona en la que confiabas puede haber cometido una infidencia con algo que tú le revelaste, ten cuidado con entender mal las cosas, comprueba bien si esto ha sido como lo piensas, pregunta directamente a esa persona.

Una persona que quieres conocer está pensando en ti, por lo que también debes dejar de jugar a la conquista y a hacerse el difícil para captar atención, es momento de decidir y decir claramente tus intenciones. Es un buen momento para Piscis, pero debes comenzar a creer en ello.

Frase del día: "El amigo ha de ser como el dinero, que antes de necesitarlo, se sabe el valor que tiene" - Sócrates