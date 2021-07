Aquí las mejores FOTOS tomadas con un iPhone en los IPPAwards 2021

Si eres aficionado a la fotografía y te la pasas tomando fotos con tu celular, debes saber todo acerca de los Premios de Fotografía de iPhone 2021 (IPPAWARDS), concurso que este viernes anunció a sus ganadores.

Los 14 Premios Anuales reconocen fotografías tomadas durante un año extraordinario de dolor y soledad, pero a pesar de una pandemia mundial, las imágenes ganadoras vislumbran momentos de belleza, esperanza y resistencia del espíritu humano.

De las presentaciones de miles de fotógrafos de todo el mundo, el Gran Premio y Fotógrafo del Año es para el fotoperiodista Istvan Kerekes de Hungría por su imagen, Pastores de Transilvania. En él, dos pastores accidentados atraviesan un paisaje industrial igualmente accidentado, llevando un par de corderos en sus brazos. La determinación de los hombres y la desolación de su entorno son un contraste conmovedor con la esperanza y la inocencia de los corderos a su cuidado.

Pastores de Transilvania. Ganador del gran premio. iPhone 7

| Fuente: IPPAwards | Fotógrafo: Istvan Kerekes

Primer lugar de la categoría Fotógrafo del año. iPhone X

| Fuente: IPPAwards | Fotógrafo: Sharan Shetty

Sin título. Primer lugar de la categoría Abstracto. iPhone 11 Pro

| Fuente: IPPAwards | Fotógrafo: Glenn Homann



Haz una pose. Primer lugar de la categoría Animales. iPhone 11 Pro Max

| Fuente: IPPAwards | Fotógrafo: Laila Bakker

Candy. Primer lugar de la categoría Arquitectura. iPhone 8 Plus

| Fuente: IPPAwards | Fotógrafo: Yuexiang Wang

Sin título. Primer lugar de la categoría Niños. iPhone 7 Plus

| Fuente: IPPAwards | Fotógrafo: Dong Wei

Sin título. Primer lugar de la categoría City Life. iPhone X

| Fuente: IPPAwards | Fotógrafo: Liz Huang

Nubes. Primer lugar de la categoría Medio Ambiente. iPhone 11

| Fuente: IPPAwards | Fotógrafo: Einat Shteckler

Vuelo desde Iguazú. Primer lugar de la categoría Paisaje. iPhone XR

| Fuente: IPPAwards | Fotógrafo: Lizhi Wang

El Viejo Gimnasio. Primer lugar de la categoría Estilo de Vida. iPhone XS

| Fuente: IPPAwards | Fotógrafo: Mahabub Hossain Khan

El premio al Primer Lugar Fotógrafo del Año es para Sharan Shetty de India por su imagen, Bonding, donde un hombre y su caballo se comunican en un paisaje vacío, ofreciéndose consuelo y palabras suaves. El premio al segundo lugar es para Dan Liu de China y su imagen A Walk on Mars de un astronauta atravesando un desolado paisaje marciano, lo que genera preguntas sobre nuestra relación con mundos más allá del nuestro. Y el premio al Tercer Lugar como Fotógrafo del Año es para Jeff Rayner de los Estados Unidos por su foto, Side-Walking on Air, un retrato de una niña en el aire y sin peso en un charco de luz en su acera de Los Ángeles.

Los tres primeros ganadores en 17 categorías adicionales fueron otorgados a fotógrafos de casi todos los rincones del mundo, incluidos Australia, Austria, Bangladesh, China, Grecia, Hungría, Italia, Israel, Países Bajos, México, Rusia, Arabia Saudita, España, Suecia. , Reino Unido y Estados Unidos.

IPPAWARDS ha sido fundamental en el lanzamiento de las carreras de algunos de los mejores fotógrafos de iPhone en todo el mundo. Desde el inicio de los premios en 2007, los fotógrafos ganadores han ganado exposición mundial y han sido celebrados y reconocidos por los medios de comunicación más respetados de todo el mundo. Entre ellos se encuentran Washington Post, Fortune, Wall Street Journal, Newsweek, Time, Mashable, USA Today, Mashable, PetaPixel, iMore, Appleinsider, 9to5mac, The Loop, Digital Trends, Sina, ten Min Gong She, Guohe Group, Fotomen, Weibusi , Dgtle, The Sun, Vogue, Bild, La Stampa, GQ, Corriere della Sera, MacWorld, Indian Express, Daily News, Popebee, Apple Daily Taiwan, Engadget, The Edit, Korea Business News, Afisha, Reforma, Robb Report.