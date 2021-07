Venden hoja de palmera en más de 3 mil pesos y desatan polémica en redes

En redes sociales internautas circularon un par de fotografías en donde se aprecia la venta de una hoja de palmera en la sección de artículos para el hogar de una tienda, sin embargo, lo que destacó de la imagen era la etiqueta en donde se aprecia el exorbitante precio del objeto, el cual estaba a la venta en 3 mil 325 pesos, lo que originó una gran polémica en redes.

La publicación fue inicialmente compartida en una cuenta de Facebook y en minutos se viralizó en diversas plataformas sociales, en donde los usuarios se mostraron sorprendidos por el precio del producto, ya que además de considerarlo exagerado comentaron en tono de broma que quienes viven cerca de palmeras podrían hacerse millonarios con la venta de otras hojas similares.

"Si tienes palmeras o vives cerca de una ¡Podrías hacerte de una buena suma de dinero! O eso parece, pues en redes sociales se ha viralizado la fotografía de una tienda de muebles en donde venden una rama de palmera de coco en 3 mil 325 pesos. ¿Qué opinas?," se lee en el texto que acompaña a la publicación de Facebook.

Usuarios encienden las redes con la polémica

La publicación de la venta de esta ordinaria hoja de palmera generó una gran polémica en redes en donde los internautas debatieron acerca del elevado costo del producto y bromearon sobre aquellas personas que viven en lugares en donde las palmeras son comunes ya que, aseguraron, podrían volverse millonarios con la venta de hojas similares a las de la imagen.

Imágenes de la hoja de palmera cuyo precio originó gran polémica en redes. FOTO: Especial

"Quedan bien bonitos los barquitos ,con eso jugaba en el río de chiquita", "Que esté loco alguien para comprar eso en ese precio, vayan por la costa grande y le haces un favor a los que tienen huertas de cocos de limpiarles toda la basura" y "están muy resistente pero está muy caro" fueron solo algunos de los comentarios que los usuarios de Facebook compartieron en el post.

Mientras otros especulaban acerca de la veracidad de las imágenes, algunos destacaron que muy probablemente el precio no correspondía a pesos mexicanos: "No menciona que son pesos mexicanos...puede ser pesos colombianos", comentó otro usuarios; además, hubo quienes incluso aseguraron que podría ser un precio que no correspondía al mismo producto, ya que aseguraron había diferencias entre ambas imágenes.