TikTokera se hace viral por tener el corazón del otro lado; te explicamos qué es la dextrocardia

Una joven de 19 años llamada Claire Mack, se volvió viral en la red social TikTok debido a que al ir a vacunarse contra el tétanos, descubrió una que tenía una condición conocida como dextrocardia, la cual causa que su corazón se encuentre ubicado en el lado derecho del tórax y no del lado izquierdo como es normal.

La "tiktokera" aprovechó su visita al médico para pedir que la revisaran por una tos persistente que había padecido desde hace algunos días. Durante su revisión el médico descubrió algo que Claire, jamás había imaginado: su corazón estaba en el lado "equivocado" de su pecho.

Mack explicó que por su trabajo está expuesta a muchos resfríos y que tuvo uno muy fuerte cuando le permitieron presentarse de nuevo a trabajar, luego de la reapertura de algunos lugares hace algunos meses en medio de la pandemia de Covid.

A finales del mes de junio, la joven necesitaba recibir la vacuna contra el tétanos debido a que se había cortado con un alambre de púas. En la sala de emergencia recibiría la noticia de su padecimiento.

¿Qué es la dextrocardia?

La dextrocardia es una anomalía en la que el corazón se encuentra en la mitad derecha del tórax y no en la izquierda como es normal.

Normalmente el corazón está situado en la parte media del tórax, con su vértice o ápex inclinado hacia la izquierda, pero en esta malformación de origen genético esta situación varía y el corazón se ubica inclinado hacia el lado derecho del tórax.

Este fenómeno ocurre durante la cuarta semana del desarrollo embrionario, momento en el que el tubo cardiaco primitivo se dobla a la derecha cuando normalmente debería doblarse a la izquierda.

La dextrocardia generalmente viene acompañada de una anomalía llamada 'Situs inversus', que consiste en que los órganos se encuentran en el lado opuesto al que deberían estar.

Dicha situación afecta únicamente a los órganos impares, es decir, el hígado, el páncreas o el estómago. En algunos casos, también puede ir asociada a 'situs ambigus', lo que significa que puede ser solo uno de los órganos el que se encuentra invertido y los demás en sus posiciones normales.

¿Qué lo causa?

Factor genético

El corazón de un bebé se desarrolla totalmente durante las primeras semanas de embarazo. En el caso de la dextrocardia, el corazón se gira y apunta hacia el lado derecho del tórax, el lugar del lado izquierdo.

Los motivos no están claramente identificados aunque existe una carga genética.

Otra causa por la que un enfermo puede tener dextrocardia es porque el neurotransmisor serotonina (5HT) esté alterado durante el desarrollo del embrión y provoque 'situs inversus' y otras afectaciones cardiacas.

Asimismo, existen diversas clases de dextrocardia. El más sencillo únicamente tiene el corazón (y otros órganos a veces) hacia el lado derecho, sin ningún tipo de complicaciones.

En otros casos, esta viene asociada a otras anomalías cardiacas como doble salida ventricular o estrechamiento de la válvula pulmonar. También es frecuente que haya únicamente un ventrículo cuando normalmente hay dos.

Los bebés pueden presentar problemas de funcionamiento en algunos de los órganos abdominales y del tórax causando una anomalía generalizada llamada heterotaxia que consiste en que la mayor parte de los órganos no están en su sitio. También puede causar un sistema deficiente de vesícula y anomalías graves en el corazón, los pulmones y los intestinos.

Síntomas

Sólo en ocasiones se presentan síntomas en la dextrocardia.

Entre los más comunes destaca la sensación de cansancio, la piel oscurecida en algunas partes del cuerpo o amarillentas en otras, problemas para respirar y cierta facilidad para que se produzcan infecciones.

Tratamiento

Si la dextrocardia no presenta una imagen especular completa y no muestra problemas cardiacos, no precisa de tratamiento alguno. La clase de tratamiento que se va a implementar variará en función de los problemas cardiacos que el paciente presente. Incluso podría recurrirse a la cirugía.

Los pacientes que tienen dextrocardia simple presentan una expectativa de vida absolutamente normal. Si la dextrocardia viene asociada a otros problemas del corazón, el pronóstico puede ser muy variable. Por ejemplo, si el paciente no tiene bazo puede tener infecciones de forma repetitiva.

Las posibles complicaciones incluyen oclusión intestinal, insuficiencia cardíaca, neumonía y esterilidad en los hombres (síndrome de Kartagener). En un caso extremo, puede causar la muerte.

