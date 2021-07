Luke Hemmings estrena “Motion”, su nueva canción y revienta las redes sociales

Luke Hemmings estrenó “Motion”, la nueva canción de su primer disco como solista.

"Motion" se ha vuelto tendencia en las redes sociales a horas de su lanzamiento, el tema forma parte del nuevo álbum como solista del vocalista de la banda australiana 5 Seconds of Summer, “When Facing the Things We Turn Away From”.

Fans de Hemmings se manifestaron en Twitter agradeciendo el nuevo trabajo del australiano al que catalogaron como una obra maestra que transmite tantas emociones en cuestión de segundos al tiempo que agradecieron por hacer música tan hermosa.

"Motion" está ambientada en sonidos pop con el uso de sintetizadores al estilo del sonido que pululó a finales de la década del 2000 y principios de 2010.

¿Quién es Luke Hemmings?

Luke Hemmings nació el 16 de julio de 1996 en Nueva Gales del Sur, Australia. Tiene dos hermanos mayores quienes le enseñaron a tocar la guitarra cuando tenía 10 años de edad, técnica que perfeccionó al ver videos tutoriales en YouTube y al tomar clases profesionales.

En 2014, Hummings compartió videos interpretando covers de canciones con el seudónimo de “hemmo1996”. Su primer video fue una versión de “Please Don´t Go” de Mike Posner. Al ganar notoriedad con sus videos, Luke invitó a Calum Hood, Michael Clifford y Ashton Irwin que integrarían a 5 Seconds of Summer.

5 Seconds of Summer ha vendido más de 10 millones de álbumes y más de 2 millones de entradas para sus conciertos y sus canciones contabilizan 7 millones de reproducciones que la convierten en una de las bandas australianas más exitosas en la historia.

Previo a “Motion”, Luke Hemmings había lanzado “Starting Line” que también forma parte de “When Facing the Things We Turn Away From”.

Aquí puedes escuchar “Motion”:

RMG