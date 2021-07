Gerardo Fernández Noroña es tendencia en redes sociales por esta razón: VIDEO VIRAL

El diputado federal Gerardo Fernández Noroña fue tendencia en las redes sociales al ser captado debatiendo con un par de adultos mayores.

Los videos compartidos en Twitter se tratan de un live que el diputado del Partido del Trabajo realizó el 22 de junio de 2019 durante un recorrido en la colonia El Rosario de la alcaldía Iztapalapa. Sin embargo, el clip se volvió a compartir este miércoles en la madrugada y viralizó por la discusión que sostuvo con los ciudadanos.

En el primero de los clips, Noroña habla con un señor quien expone el problema de la inseguridad que se ha presentado durante años; sin embargo, Noroña aclara que no pueden reclamarle por situaciones de un gobierno anterior, pero el adulto mayor responde que retoma lo sucedido en años atrás porque aún lo viven.

“No te acepto que me estés hablando en ese tono”: Fernández Noroña

El tema subió de tono hasta que ambos comenzaron a alzar la voz, “Yo no soy responsable de lo que haya hecho del gobierno hacia atrás”, debatía el diputado que paulatinamente junto con su interlocutor comenzaron a gritar más hasta que el ciudadano acercó a la fuerza un volante a las manos de Noroña que detonó la discusión.

“No me estés faltando el respeto, deja de provocarme, te he tratado con respeto” responde Fernández Noroña al ciudadano mientras vecinos del lugar se acercan donde está el acalorado diálogo presentado en el segundo clip publicado.

Las personas que llegaron al lugar piden al diputado del Partido del Trabajo que no grite a los adultos mayores hasta que uno de ellos con un manotazo tira el celular donde se grababa el live.

Los hechos se presentaron a las afueras de una tienda de abarrotes de la colonia El Rosario y hasta el momento el diputado federal es trendic topic con más de 11 mil tuits dedicados al tema.

RMG