Roberto Zamarripa, arte transversal

¿Qué o quién te inspiró para ser creador?

La disidencia, lo periférico, la nostalgia, la carencia. La posibilidad de puentes imposibles, de atravesarlos, arribar a lugares otros, la seducción de las letras, la belleza, lo efímero de las narrativas chicas, de las voces bajas, el infinito de lo incierto, de las narrativas silenciosas, de la mirada a distancia y el deseo. Sin lugar o sobre todo con lugar a la duda, las brujas, mi abuela, Magdalena, ser de una tierra sin lugar, de un universo sin explicaciones claras; también Rafael Zamarripa, no sólo como artista o la imagen del artista concretamente, sino además por él, como la posibilidad. Una persona que vive en pasión, con un entorno que es creación en sus rincones, atravesado por disciplinas, otros talentos, el folklor, los chiquillos entrando como ríos por las ventanas, ese semillero, la universidad, su taller, sus palabras pocas pero rotundas, vi en él un ser que vive en arte.

Tu creación abarca distintas disciplinas: la transversalidad en el arte. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esta característica tan definitoria?

Pensar el arte trans con todas las connotaciones y denotaciones que de esta palabra emergen, me resulta estimulante y constitutivo, un orden otro, la pregunta misma enuncia la transversalidad, hablar entonces de los versos, las voces que versan, que atraviesan y se atraviesan, es algo que me nutre, me estimula y busco pensar y actuar en un arte que atraviese las fronteras, la abolición de las barreras entre las artes diría Laszlo Moholy Nagy.

La vida nos enfrenta a lugares de atención, transición y cambio. No concibo la expresión artística como un lugar con límites, un arte que acabe; el arte es de alguna manera un impulso que no cesa del gesto mínimo, de los cuerpos, el pulso de lo corporal, lo dancístico que llega a la imagen y vira a la palabra, lo narrativo –que invita al análisis y la reflexión, que estimula la conceptualización–. La producción de discursos, lo escultórico, lo audiovisual, lo multitemporal, el acto performativo, lo topológico, más que una búsqueda o una necesidad, encuentro en el atravesamiento, en la transdisciplina o el trans-lenguaje, un modo de vivir, de transitar este mundo, mi vida. No pretendo lo definitorio, busco la tensión, lo informe, lo transitorio en tanto indefinido y no solo en el orden de lo conceptual sino de lo vivencial, de lo punzante.

