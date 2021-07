New Shepard: ellos son los tripulantes que irán al espacio con Jeff Bezos

El fundador de Amazon, Jeff Bezos hará realidad uno de sus más grandes sueños, que es el poder viajar al espacio. Y aunque no orbitará la Tierra, sí podrá estar en el espacio y lo hará en un viaje que durará alrededor de once minutos. El ser humano más rico en el planeta lo arriesgará todo, al lado de otros tres tripulantes que estarán en el New Shepard.

¿Quiénes harán el viaje al espacio?

En la nave estarán Jeff Bezos, fundador de Amazon y el hombre más rico del planeta. También irá su hermano hermano Mark Bezos; estará la ex piloto de 82 años Wally Funk, una mujer que estuvo muy cerca de viajar al espacio hace algunas décadas, pero no fue considerada para hacerlo. Por último, Oliver Daemen, el ganador de una subasta en línea.

Todos viajarán en el New Shepard, un sistema autónomo de cohetes y naves espaciales suborbitales, diseñado para llevar a los tripulantes en breves viajes al espacio

¿Cómo será el vuelo al espacio?

Aunque no será un viaje que haga órbita a la Tierra, sí será un viaje al espacio. Esto porque subirán a unos 100 kilómetros por encima de la superficie del planeta. El recorrido durará unos 11 minutos, lo que hace más especial el viaje.

Los viajes del New Shepard de Blue Origin serán breves viajes de ida y vuelta, recorrerán más de 100 kilómetros por encima de la Tierra, un lugar que ya se considera como parte del espacio exterior.

La velocidad que alcanzarán será de unos 3 mil 700 kilómetros por hora, es decir, unas tres veces la velocidad del sonido. Irán en un trayecto totalmente vertical y en viaje, la cápsula de la tripulación se separará del cohete y continuará brevemente hacia arriba, antes de que la cápsula comience su camino de regreso.