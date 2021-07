Horóscopos: Estos signos sufrirán ESTRÉS emocional y PELEAS con un ser amado el miércoles 21 de julio

Aries (21 marzo-20 abril)

Si tienes gente a tu cargo, dales un minuto de descanso, organiza un paseo de trabajo o una reunión por su buen desempeño. Si estás realizando dos trabajo o si estudias y trabajas a la vez, será una jornada un tanto agotadora, pero no menos productiva, las cosas mejorarán pronto, por lo que trata de esforzarte un poco más.

Para lograr nuestros sueños debemos confiar en nosotros mismos y muchas veces dar un salto de fe, si estás en una situación que no sabes qué hacer, analiza el escenario, si encuentras más cosas positivas dentro de tu posible decisión, abre los brazos y lánzate por lo que deseas.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Quizás pienses que hay gente en la que no puedes confiar, puede que estés en lo correcto, aprende a identificar eso si en quienes son estas personas con las que deberías tener más cuidado, no todo el mundo es igual y eso es algo importante a tomar en cuenta.

Ayuda a un amigo a solucionar un problema que sabes que tiene, podrías ser la clave para resolver el asunto. Si fracasas en algo el día de hoy, no te des por vencido, no es el final de los tiempos ni mucho menos algo que cargarás por el resto de tu vida.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Tienes la posibilidad de hacerte un chequeo médico el día de hoy, solo será de rutina, pero te dejará con una sensación de tranquilidad. La salud está estable para ti, pero quizás no para alguien de tu familia, hazles una visita a tus padres, si es que aún están contigo.

Hoy es un día de cambios para Géminis, es necesario que estés alerta a las señales que te dará la vida sobre posibles modificaciones, tanto en el trabajo como en la situación amorosa. Las opciones nuevas que se están presentando en tu vida podrían llevarte por el camino correcto hacia el éxito, no las desaproveches.

Cáncer (22 junio-22 julio)

La pareja se muestra muy abierta a compartir sus experiencias del día contigo, haz lo mismo con ella, podrías encontrar solución a algún problema determinado que tengas. Estás en el borde de caer en un estado de tristeza, debido a problemas en el ámbito amoroso, no decaigas y sigue adelante.

Si estás en una buena etapa de tu relación, sigue haciendo las cosas bien. Un amigo te pedirá un favor y no podrás negarte debido a la gran amistad que los une. Si se trata de dinero y no lo tienes, ayúdale a idear formas para conseguirlo.

Leo (23 julio-22 agosto)

No dejes que los fantasmas del pasado entren a tu vida el día de hoy, si estás conociendo a una persona nueva en tu vida no le hagas pagar por los errores de tus relaciones pasadas. Si estás pasando por un mal periodo en la pareja, un tiempo aparte puede ser una solución al problema, ahí descubrirán si debe estar juntos o tomar caminos separados definitivamente.

No temas al rechazo, si te interesa alguien, hazle saber tus intenciones románticas, podrías recibir una respuesta favorable. Los estudios pueden ser agotadores, pero recuerda que todo es para disfrutar de lo que amas hacer en el futuro.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Cuando dos personas se encuentran y conectan se nota de inmediato, no pierdas tiempo en quien no te valora, no siempre resultaremos vencedores en el amor. Contar con un fondo de dinero puede ser una buena forma de sortear los tiempos malos que pueden venir.

Si estás en una relación conversa esto con tu pareja para que ambos hagan aportes a este fondo común. Una persona que necesita un aporte en dinero para un problema de salud puede necesitar de tu ayuda, si estás en condiciones de tender una mano, hazlo.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

El trabajo presenta una nueva meta que te será impuesta, no rechaces este nuevo desafío, aporta con tu conocimiento y experiencia, por algo te eligieron para realizar esta tarea. Considera comenzar a hacer más actividad física, pueden venir problemas a las rodillas si te mantienes mucho tiempo sentado o acostado.

Una cena con amigos puede ser un buen momento para hablar sobre asuntos que te han estado molestando, acepta sus consejos. La partida de un ser querido recientemente puede afectarte y hacerte pensar en la vida y su sentido, saca estos pensamientos de tu cabeza y dedícate a vivir bien tu camino.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

El amor está en etapa de renovación, si tienes pareja cambia la dinámica que han estado llevando, si estás con una persona con la que aún no has formalizado una relación, piensa bien antes de dar el paso. Evita las críticas excesivas al desempeño de tus compañeros de trabajo o de estudio, en vez de hacer esto, opta por ayudarles a mejorar, esto también te ayudará a ti.

Un mensaje extraño de una persona que conoces poco podría llegar el día de hoy, busca explicaciones si es que esto sucede. Si tienes una mascota en casa, asegúrate de cuidar de ella, puede presentar problemas de salud.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Un proyecto nuevo puede comenzar a tomar forma el día de hoy, si necesitas ayuda para realizar este trabajo, elige a las mejores personas que conoces para ello, si necesitas expertos en la materia, ponte en contacto con gente a través de tus redes de contacto.

Un secreto de un amigo puede serte revelado el día de hoy, no seas imprudente y mantén tu boca cerrada, no se lo cuentes a nadie, ni siquiera a tu pareja. Posibles disolución de algún acuerdo comercial con una empresa o una sociedad, ten cuidado con las peleas y con el estrés que esto puede generar.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Eres una persona con muchas ilusiones puestas en el amor, debes tranquilizarte un poco, dar un paso atrás y dejar de idealizar a quien tienes al lado. El amor se trata también de querer a la persona que nos acompaña por lo que es realmente, con sus costumbres y sus defectos.

Una persona que estaba fuera del país volverá y te sorprenderá, será algo agradable volver a verle. Consume menos azúcar, prefiere endulzar tus bebidas con otra cosa de origen natural. Estás dejando de lado las cargas laborales que te estaban afectando y eso es positivo para tu vida, intenta aplicar esto también en otros aspectos de tu vida donde podrías verte sobrepasado.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Es un mal día para hacer juntas familiares relacionadas con temas hereditarios o de dinero. Hazlo otro día, si es algo inevitable, evita hacer comentarios o tomar decisiones que afecten a otros. Quizá tengas un poco de ansiedad o de estrés, busca una instancia para tomar un curso de relajación o tomar unos días fuera del ruido de la ciudad.

Estás tomando muchas responsabilidades en tu vida y lo notarás durante la jornada, no puedes hacerte cargo de todo, aunque creas que todo lo puedes realizar mejor.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

No te adelantes a los hechos, si estás esperando el resultado de alguna beca o subvención a la que has postulado para realizar tu trabajo o estudio, no te asegures que ya lo has ganado, busca también otras opciones, aún no es tiempo de pensar en lo que harás con un dinero que aún no obtienes.

El amor tendrá que esperar para los solteros, hoy es tiempo de tomar acciones en otra parte de tu vida. Un mensaje importante sobre tu trabajo te llegará el día de hoy, no dejes pasar lo que dice, ponte a trabajar en ello. Podrías encontrar sorpresas en tus cuentas de gastos, si sucedes esto, no dejes de poner un reclamo para regularizar la situación.

Frase del día: "Dos excesos deben evitarse en la educación de la juventud; demasiada severidad, y demasiada dulzura" - Platón