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Cuestionario de Prout: Griselda Galicia, promotora cultural oaxaqueña

Para entender las ideas más peligrosas, debemos primero comprender y desenterrar qué nos mueve como seres humanos. Lea, diviértase y, ¿por qué no?, conózcase a usted mismo

TALENTO. Cortesía: Griselda Galicia García.
Escrito en TENDENCIAS el

1.TU PRINCIPAL VIRTUD: LA EMPATÍA.

2.TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: IDENTIDAD.

3.TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: DE UN SOLO ÁNIMO
Y FE.

4.TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: FORTALEZA E
INTEGRIDAD.

5.TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LEALTAD Y FRANQUEZA.

6.TU PRINCIPAL CULPA: SACRIFICAR LA VIDA PERSONAL (HIJOS) POR EL TRABAJO.

7.TU OCUPACIÓN FAVORITA: SER MAMÁ.

8.TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: VIVIR EN MI PUEBLO.

9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE? NO CONOCER A DIOS.

10.SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS? GRISELDA GALICIA.

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? EN COSOLTEPEC, OAXACA.

12.TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITA: MOLE DE CHIVO Y ATOLE DE TRIGO.

13.TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: PÚRPURA Y LA FLOR DEL STENOCEREUS PRUINOSUS (PITAYA DE MAYO). 

14.TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: JAVIER CASTELLANOS, ISMAEL GARCÍA MARCELINO Y JUAN RULFO.

15.TUS POETAS FAVORITOS: IRMA PINEDA, NATALIA TOLEDO, HORACIO CORRO, JORGE COCOM PECH Y BRICEIDA CUEVAS COB.

16.TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: TZILACATZIN.

17.TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: TODAS SON REALES.

18.TU COMPOSITOR FAVORITO: JOSÉ LÓPEZ ALAVEZ Y ÁLVARO
CARRILLO.

19.TU PINTOR FAVORITO: TIBURCIO ORTIZ.

20.TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: PORFIRIO DÍAZ.

21.TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: JANG GEUM.

22.TUS NOMBRES FAVORITOS: ALDO, ACDEL, JOSUÉ, OLIVA Y OVALDO.

23.TU REPULSIÓN DE MASCOTA: SAPO.

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? SANTA ANNA.

25.EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: EL DESFILE MILITAR.

26.LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: PRIMERA REFORMA INDÍGENA ART. 2 CONSTITUCIONAL 2002 Y LA QUE VIENE.

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? HABLAR EN PÚBLICO.

28.TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: GOZO.

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? LA AUSENCIA.

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? COMO DIOS ME LLAME

31.TU LEMA FAVORITO: “NO SOMOS MÁS QUE SIERVOS SIN MÉRITO ALGUNO”.

 

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