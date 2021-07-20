Cuestionario de Proust: Griselda Galicia, promotora cultural oaxaqueña

1.TU PRINCIPAL VIRTUD: LA EMPATÍA.
2.TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: IDENTIDAD.
3.TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: DE UN SOLO ÁNIMO
Y FE.
4.TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: FORTALEZA E
INTEGRIDAD.
5.TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LEALTAD Y FRANQUEZA.
6.TU PRINCIPAL CULPA: SACRIFICAR LA VIDA PERSONAL (HIJOS) POR EL TRABAJO.
7.TU OCUPACIÓN FAVORITA: SER MAMÁ.
8.TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: VIVIR EN MI PUEBLO.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE? NO CONOCER A DIOS.
10.SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS? GRISELDA GALICIA.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? EN COSOLTEPEC, OAXACA.
12.TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITA: MOLE DE CHIVO Y ATOLE DE TRIGO.
13.TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: PÚRPURA Y LA FLOR DEL STENOCEREUS PRUINOSUS (PITAYA DE MAYO).
14.TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: JAVIER CASTELLANOS, ISMAEL GARCÍA MARCELINO Y JUAN RULFO.
15.TUS POETAS FAVORITOS: IRMA PINEDA, NATALIA TOLEDO, HORACIO CORRO, JORGE COCOM PECH Y BRICEIDA CUEVAS COB.
16.TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: TZILACATZIN.
17.TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: TODAS SON REALES.
18.TU COMPOSITOR FAVORITO: JOSÉ LÓPEZ ALAVEZ Y ÁLVARO
CARRILLO.
19.TU PINTOR FAVORITO: TIBURCIO ORTIZ.
20.TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: PORFIRIO DÍAZ.
21.TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: JANG GEUM.
22.TUS NOMBRES FAVORITOS: ALDO, ACDEL, JOSUÉ, OLIVA Y OVALDO.
23.TU REPULSIÓN DE MASCOTA: SAPO.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? SANTA ANNA.
25.EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: EL DESFILE MILITAR.
26.LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: PRIMERA REFORMA INDÍGENA ART. 2 CONSTITUCIONAL 2002 Y LA QUE VIENE.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? HABLAR EN PÚBLICO.
28.TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: GOZO.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? LA AUSENCIA.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? COMO DIOS ME LLAME
31.TU LEMA FAVORITO: “NO SOMOS MÁS QUE SIERVOS SIN MÉRITO ALGUNO”.