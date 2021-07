Horóscopos: Atención a un AMOR de verano y descubre a un TRAIDOR este sábado 3 de julio

Aries (21 marzo-20 abril)

Tienes un potencial único para aconsejar a una persona que busca tu ayuda, eres un ser sensible y con un alma caritativa para ayudar a quien te necesita, no lo pierdas. La frialdad en la pareja no está dando buenos frutos y lo sabes. Muchas veces tememos a dejar a la persona que está a nuestro lado, por miedo a quedarnos completamente solos.

Si están pasando por malos momentos, piensa bien si tiene solución, si descubres que la hay, hoy es día de iniciar la conversación sincera que se deben. El mar de personas que ves día a día puede hacerte perder fe en la bondad de quienes te rodean, pero no lo hagas, tienes un mundo lleno de personas buenas que quieren lo mejor para ti.

Tauro (21 abril-21 mayo)

No existe en el mundo cosa más importante que compartir tiempo con las personas que te aman y valoran por quien eres en realidad, no dejes pasar el tiempo ni desaproveches la oportunidad de hacerlo hoy mismo. Es tiempo de hacerle una visita a tu alma, de recuperar un poco la espiritualidad en tu vida.

Un viaje hacia el interior de tu ser siempre viene bien y esta no será la excepción. Ser receptivo con las necesidades de los demás no implica que vayas a estar a merced de ellos para realizar todas las labores que te pidan.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

No te quedes esperando a que mágicamente la solución se presente a tus pies, pero tampoco pierdas los estribos ni las riendas de tu vida. La paciencia es algo que se cultiva y eso bien lo sabes. Puedes recuperar el tiempo si has dejado de lado a algún ser querido, aún no llegas al fin de ese camino.

Siempre viene bien el tener contacto con tus compañeros y eso queda demostrado por todo lo que ganas de experiencia al tener esta cercanía. Mirar el mundo de manera diferente puede ayudarte a sortear los grandes cambios que se avecinan.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Soltar es importante y no te ensañes en tratar de retener lo que ya no tiene vuelta. Si estás experimentado un rompimiento de pareja, este es un excelente consejo, comienza a aplicarlo desde hoy mismo. El amor está en un buen periodo, por lo que no tengas miedo a perder a la persona amada.

Deja las desconfianzas de lado y entrega amor sin preocuparte por cosas que no vienen al caso. Se pro activo en el trabajo, no esperes que los demás solucionen todos los errores que puedes estar cometiendo.

Leo (23 julio-22 agosto)

Serás amado por alguien que había captado tu atención en un pasado, pero que ya habías olvidado. Muchas veces las personas se encuentran en momentos que están ocupadas con sus pensamientos y sentimientos en otra parte, vuelve a dar la oportunidad de conocerse más.

Leo siempre quiere ganar y puede seguir luchando por lo que quiere aunque no haya esperanza, si alguien te ha dicho que no y no ves más interés de su parte, no insistas. Una posible relación se está gestando por otra parte, por lo que entrégate a ella sin pensarlo dos veces.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

No le des espacio a personas que solo quieren verte fracasar, mucho mejor es integrar a quienes aportan de manera positiva a tu vida. Tienes el poder para resolver situaciones de otras personas en este momento. El agua de lluvia hace crecer al árbol, pero esto toma tiempo.

Muchas cosas que necesitan tu atención pueden esperar un momento mientras decides los pasos a dar en tu camino. Trata de equilibrar el alma y el cuerpo para tener mejores resultados en todos los aspectos de tu vida.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Date la oportunidad de ver algún espectáculo que enriquezca tu mente, una obra de teatro o un espectáculo de danza es un buen consejo para ti. Consigue una planta o cuida bien de tu jardín, será bueno para el alma. Estás pasando por una buena racha, por lo que tientes ni atraigas la mala suerte dentro de tu vida.

Estás en una buena etapa por lo que siéntete libre de dar consejos y de aportar a quien lo necesita. La gente confía en tu sabiduría y te lo agradecerá.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Salir de paseo, jugar con los niños, ir de compras con los amigos e incluso salir de fiesta con tu pareja pueden servir para quitar el molde estricto que has impuesto sobre ti. La misión del día es descubrir que no estás solo y que siempre podrás recurrir a algún amigo, ser querido o persona de confianza para contar tus problemas.

Quizás no encontrarás una solución inmediata a ese problema que está afectando tu corazón, pero desahogarse ya es un paso importante para Escorpio, habla con un amigo sobre ello.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Una persona está muy interesada en ti y no estás prestando atención. Probablemente te has dejado llevar por tus creencias erróneas sobre su comportamiento y has dejado pasar la oportunidad, trata de enmendar las cosas. Estamos juntos, no podemos escapar de eso, ni tampoco deberíamos intentarlos.

Los ermitaños viven su vida alejados de la civilización, pero no eres uno de ellos y no te conviene querer serlo. La locura es buena en ciertas medidas y puedes experimentarlo portándote de forma aventurera con el ser amado, será un momento de felicidad que recordarán por siempre y fortalecerá el amor.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Volver a los orígenes y a lo que te hizo ser como eres ahora, aunque sea por un momento, puede recordarte las buenas decisiones que has tomado en tu vida. Un amigo de la niñez te volverá a buscar para recordar viejos tiempos, date la oportunidad de organizar una junta con esta persona.

Amores del pasado pueden volver a rondar el día de hoy, te sorprenderás de lo mucho que te recuerdan, pero no vuelvas atrás con alguien que volverá a tomar interés en ti.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Si te encuentras en una relación, no olvides lo que los enamoró en un primer momento, vuelve a lo básico y a lo simple, tu pareja está esperando verte nuevamente como el amor de su vida. Date la oportunidad de explorar y experimentar en la vida, no temas a los desconocidos ni seas siempre tan compuesto.

Vuelve a tomar valor a lo esencial y lo simple, ya que puedes sorprenderte de la tremenda belleza que te estás perdiendo por concentrarte solo en generar recursos económicos. Las responsabilidades son importantes y también lo es el pagar las cuentas, pero no todo debe ser trabajo y te encuentras con exceso del mismo.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Aprender a valorar las cosas simples y pequeñas de este mundo puede ser complicado, pero debes hacerlo. Una flor que crece en un muro de cemento parece una tarea complicada y extraña a la vez, pero nada más hermoso que un ser que se abre paso entre la dificultad.

Si estás soltero, no seas tan estricto con las personas que estás conociendo, no se puede jugar bajo tus reglas todo el tiempo y puedes estar perdiendo la oportunidad de conocer a alguien que realmente vale la pena y con quien puedes ser muy feliz el día de mañana.

Frase del día: "La vida es muy simple, pero insistimos en hacerla complicada" - Confucio