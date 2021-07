15 mil muertes asociadas, ingredientes tóxicos y otras 'fake news' recientes sobre vacunas Covid-19

La era de la información también conocida como era digital o era informática fue acuñada en la década de los 90 del siglo XX, por el sociólogo y economista español Manuel Castells. A partir de entonces se profundizó la relación existente entre la evolución económica y los cambios políticos, sociales y culturales en la sociedad moderna.

A más de 30 años de ese debate, hoy en nuestros días estamos inmersos en una proliferación constante de información proveniente de todos lados, a través de múltiples plataformas y que no en todos los casos es verídica con fuentes confiables, además de ser sesgada y sin verificación, lo que origina una cadena de desinformación que viaja a un ritmo incesante a través de internet, lo que llamamos la infodemia o ‘fake news’.

Esta práctica lejos de ser erradicada con investigación y un manejo correcto de la información, se ha magnificado en un contexto de la posverdad, término definido por el diccionario de Oxford como la palabra del año en 2016.

Covid-19 en época de la posverdad

Desde finales de 2019 hizo su aparición en el ámbito mundial, el síndrome respiratorio agudo severo conocido como Sars-CoV2 y popularizado (lastimosamente) como Covid-19, los orígenes aún permanecen en duda, sin embargo, las primeras noticias salieron de la provincia de Wuhan en China.

Desde entonces la información ha circulado a un ritmo vertiginoso y desde luego, se han generado noticias falsas de todo tipo; ahora a un año y medio del inicio de la pandemia, continúa la infodemia y ahora veremos algunos casos.

Vacuna Pfizer no produce artritis ni la muerte

En Chile por ejemplo, circula una lista sobre algunos efectos secundarios causados por la vacuna de la farmacéutica Pfizer (una de las primeras que lograron resultados positivos en la carrera contra el Covid-19).

Entre las supuestas secuelas destacan la parálisis facial, meningitis, accidentes cerebrovasculares, artritis y hasta la muerte. En la imagen que circuló en redes sociales se menciona que estos efectos adversos fueron anunciados por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, (FDA, por sus siglas en inglés), pero esta información es totalmente falsa.

Lo que salió a relucir es una lista previa de posibles síntomas asociados a la aplicación de todas las vacunas que estaban en investigación, sin embargo, no se especificó que dicha lista era previa al inicio de las pruebas hecha por parte de la FDA, ya que el informe data de octubre de 2020 cuando aún no estaba aprobada la vacuna ni por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

Es falso que existan 15 mil muertes asociadas a vacunas

Artículos y publicaciones difundidos una vez más a través de redes sociales, afirman que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha reportado más de 15 mil fallecidos en Europa por la vacunación contra el Covid-19 han sido compartidos en redes sociales desde el pasado 19 de junio.

Sin embargo, las advertencias que circulan en las redes omiten que no se ha establecido un vínculo causal directo entre las muertes y las inyecciones, según las autoridades sanitarias.

Las cifras compartidas en estas publicaciones provienen de la suma de los fallecidos de todos los tipos de reacción y de las cuatro vacunas aprobadas. Sin embargo, este total de 15 mil 472 no es consecuencia directa de la vacunación.

La EMA precisa en su página web que la información “no refleja confirmación alguna de un posible vínculo entre el medicamento y el efecto o efectos observados”.

Pilotos de British Airways ¿fallecidos por vacunación?

En Twitter circuló un audio que supuestamente anuncia la muerte de cuatro pilotos de la aerolínea británica, British Airways, en dicho audio se asegura que los decesos fueron producto de secuelas posteriores a ser vacunados contra Covid-19.

El audio alcanzó más de 40 mil reproducciones, sin embargo, la información es falsa. Autoridades de la aerolínea manifestaron que efectivamente cuatro de sus pilotos fallecieron, pero ninguno de ellos fue por secuelas causadas por la inoculación, además junto con la información sobre los fallecimientos, se difundió la falsa idea de que los directivos estaban celebrando juntas extraordinarias para alertar a sus trabajadores.

Vacuna de Moderna no tiene ingredientes tóxicos

“Información” difundida a través de las redes sociales desde el 19 de mayo de 2021 afirman que la vacuna contra el covid-19 producida por los laboratorios Moderna contiene SM-102, una sustancia que supuestamente provoca cáncer y no es apta para su uso en humanos. Sin embargo, el documento utilizado como “evidencia” de eso, refiere a la mezcla de SM-102 con cloroformo, un elemento tóxico que no figura en la lista de componentes del inmunizante.

El SM-102 aparece en la lista de componentes de la vacuna de Moderna. La función de este elemento es proteger las frágiles moléculas de ARN mensajero (ARNm), la tecnología de ácido ribonucleico mensajero que se usa en las dosis para inmunizar, distribuyéndolas en las células. Por lo tanto, la información es falsa.

Las vacunas ¿pueden alterar las células sanguíneas?

En redes sociales circulan imágenes en las que aparentemente las células sanguíneas cambian luego de la aplicación de las vacunas, dichas imágenes han sido compartidas decenas de veces en redes sociales al menos desde el 22 de mayo pasado.

Sin embargo, expertos explicaron que esas fotos de frotis de glóbulos rojos no tienen relación con las vacunas contra el Covid y que las publicaciones, que no comparten la metodología del estudio, no presentan “ninguna información científica”.

Finalmente, los expertos destacaron que el mensaje que acompaña las imágenes no comparte ninguna información sobre su origen, la técnica de imagen utilizada o el contexto en el que fueron tomadas.

Jeringas que se “pierden” al momento de la vacunación

En diversas aplicaciones como TikTok, Facebook y Twitter circulan videos en los que aparentemente las campañas de vacunación son un fraude por que al momento de inyectar a los ciudadanos, no se ve salir la aguja del brazo del paciente cuando se aplica la vacuna.

Otros más aseguraron que las agujas se rompían una vez que estaban dentro de los pacientes. La información es totalmente falsa, ya que en el mercado efectivamente existen agujas retráctiles que se retraen en el cilindro de la jeringa ya que se aplicó el biológico.