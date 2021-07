House of the Dragon, precuela de Game of Thrones, detiene rodaje por caso de Covid-19

“House of the Dragon”, precuela de la exitosa serie “Game of Thrones”, se vio obligado a suspender su rodaje luego de que se presentara un caso positivo de Covid-19 en el set, una decisión tomada por HBO según lo informó Deadline.

Debido a la emergencia sanitaria por Covid-19 decenas de grandes eventos y el rodaje de importantes películas tuvieron que ser suspendidos para evitar el incremento de contagios. Aunque los casos han disminuido aún se deben tomar fuertes medidas para evitar que el virus se propague entre los actores y miembros de la producción.

Aunque esto no fue posible del todo en la producción de “House of the Dragon”, donde se informó que uno de los empleados de la producción habría dado positivo a coronavirus, por lo que se tomaron medidas inmediatas y entre ellas se tuvo que detener el rodaje.

La persona que dio positivo a Covid-19 fue aislada y también a aquellos que estuvieron en contacto, el rodaje de la serie se detuvo por dos días y será retomado esta misma semana una vez que cada uno de los trabajadores y el talento pasen sus respectivas pruebas para detectar el virus.

Esta no es la primera producción en Reino Unido que debe detener su rodaje a causa del coronavirus, pues también se informó que la producción de la segunda temporada de “Los Bridgerton” también fue suspendida debido a un caso positivo, pero en esta ocasión no se reveló si fue del talento o el staff.

Detalles sobre “House of the Dragon”

Se espera que la serie “House of the Dragon” se estrene en 2022, aunque no se ha dado una fecha más específica sí se revelaron las primeras imágenes con las que se da un adelanto de lo que se podrá ver en la precuela de “Game of Thrones”.

“House of the Dragon” contará la historia de la Casa Targaryen, mucho antes del nacimiento de Daenerys Targaryen, en la que hubo un conflicto por el Trono de Hierro. Hasta el momento se sabe de la participación de los actores Matt Smith y Emma D'Arcy.